Necrolóxica | Benjamín López Castro

Casa Pepe era e é unha institución na parroquia polense de Silva e Benjamín López Castro tivo boa parte da culpa disto. Se súa irmá, a sempre lembrada Olimpia Milagros, era quen de crear obras mestras nos fogóns, sobre todo cando de carne da caza se trataba, Benjamín aprendeu de seu pai, ese Pepe que perdura no nome unhas oito décadas despois de fundar o negocio familiar, a ofrecer o mellor no ultramarinos, dende o viño que el mesmo elaboraba ata eses queixos que transportaba por camións dende Castela e que tiñan clientes, moitos, de aquí, de acolá e máis aló. Mesmo hoxe, coa terceira xeración da familia á fronte, manteñen a súa sona os queixos de Casa Pepe.

Probablemente non vaiades atopar un epitafio que poña "era un bo tío", pero iso é xusto o que era Benjamín, nin máis nin menos. O que tanto xogaba unha partida como coidaba ovellas. Un namorado da política que botou anos a repartir cartas nun oficio que tamén herdou de seu pai. Foi o carteiro de Silva cando as misivas eran un ben prezado e agardado. E tamén se encargaba de repartir esas noticias en papel que sempre lle gustou ler, para estar ao tanto do que pasaba no mundo e no seu concello. Levaba casa por casa El Progreso, xornal do que tamén son suscritores en Casa Pepe dende o ano 1940.

Sirvan estas liñas para despedir a un seareiro da Chaira, un dos protagonistas da edición do décimo aniversario, un difusor das nosas historias, das de preto da casa, das que importan aínda que non enchan titulares. Das boas, desas fan emerxer un sorriso nostálxico, como velo nunha foto lendo o xornal sentado nun banco e ben acompañado por un bisobriño, e das non tan boas, coma a que contamos aquí, nestas liñas.

Benjamín López Castro deixou a súa benquerida Casa Pepe o 27 de febreiro, ao 83 anos. Este martes 28, familia, amigos e veciños acompañarano ás tres e media da tardiña dende o tanatorio de Mosteiro ata a igrexa parroquial de Silva, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso.

Se hai un periódico alá por onde esteas, Benjamín, lerás daquel home emprendedor que contribuíu a escribir a historia dunha pequena parroquia de Pol.