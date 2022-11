Necrológica | Antonio Lorenzo Cabarcos, Toñito de Ferpu

Falar da historia das Pontes é falar de Antonio Lorenzo Cabarcos, Toñito de Ferpu. Porque el axudou a construíla. El é historia das Pontes. As súas raíces medraron fortes no berce do pobo, na Vila, de onde eran súa nai, súa avoa, súa tataravoa... e asentáronse nun dos centros neurálxicos, na Praza do Hospital, na que foi testemuña de case media ducia de cambios urbanísticos, das idas e vidas de numerosos comercios, do rebumbio das multitudinarias feiras... E pola que ata viu pasar o Rei de España.

El estivo aí, sempre. Traballou en Calvo Sotelo, esa que acabou por transformar As Pontes para sempre, igual que fixo Toñito dende a súa parceliña, cando decidiu aproveitar a experiencia no negocio familiar, Casa Cabarcos, para abrir a súa propia tenda agrícola, na que el e a súa muller, a súa inseparable Celia, a súa compañeira de vida, quixeron ter sempre presentes ás súas fillas, Fernanda e Puri.

Poucas novidades houbo no mundo agropecuario dende 1968 que eles non trouxesen ás Pontes cun comercio pioneiro que máis de medio século despois segue a ser un referente. Aos dous gustáballes viaxar, así que por que non aproveitar esa paixón para ver e aprender?

O único segredo do éxito, dicía Toñito, é traballar. E diso sabía un pouco. Igual que de involucrarse naquelas cousas que lle parecían importantes. Implicouse na fundación dun partido político na localidade porque quería o mellor para o seu pobo, nese no que el, sempre con Celia, gustaba de escoitar a rondalla ou de ir cada domingo ao fútbol para ver o equipo dos seus amores (co permiso do Deportivo), o da casa, nese no que militou de mozo.

Toñito de Ferpu emprendeu o seu último paseo pola Avenida de Galicia, pola súa vila, aos 94 anos. Fíxoo arroupado pola familia, polos amigos, pola veciñanza, que este sábado o despedirán, ás cinco da tarde, na igrexa de Santa María.

Todos botarán de menos a ese home de sorriso fácil e de carácter afable. Esa entrañable persoa que ben podía botar horas conversando, relatando peripecias vitais, arelas nunca cumpridas, obxectivos conseguidos, recordos e lembranzas propias e alleas, coma as moitas que compartiu cando foi elixido como pregoeiro da V Cita coa Historia. Quen mellor ca el? Porque quizais os libros non falen de Toñito de Ferpu, pero a historia das Pontes non sería a mesma sen el.