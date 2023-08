Se teño un recordo de miña nai, é o dela escoitando na radio. Era inseparable do seu pequeno transistor. A través das ondas chegaban as voces de Gabilondo, de Nierga, de Torres… e tamén a de Paulino Blanco Álvarez, esa voz "profunda, única", como escribe Félix Jorquera, de "locución perfecta", segundo engade Fidel Fernán, que este vernes se apagou na Casa Genoveva de Sistallo aos 62 anos.

Durante anos, ante os seus micrófonos contou a actualidade da comarca, as festas, as despedidas, as sorpresas políticas, poucas persoas que tivesen algo que dicir quedarían sen pasar polos microfonos da radio en Vilalba. E de contarmo xa se encargaba miña nai. Ela escoitara o que estaba pasando en Madrid, ou en Pekín, os resultados da última xornada da liga de fútbol, pero tamén quen ía actuar no San Ramón.

Tería que facer moita memoria para lembrar algunha historia en concreto, algún deses relatos que neses momentos tendemos a escoitar a medias, nunca sabemos o prezados que serán eses instantes para nós nun futuro. Mais seguro que dun xeito ou doutro, Paulino estaba aí. Porque para os fieis oíntes de radio, coma miña nai e coma moita outra xente, el sempre estaba aí. Atento e bo profesional, era o referente, esa voz que vai contar o que importa, o que está pasando aquí, na túa casa, valorizando o xornalismo de proximidade nun mundo cada vez máis global.

Este sábado, ás sete da tarde na capela do tanatorio Luis Iglesias de Cospeito e logo no cemiterio parroquial de Sistallo, toca dicirlle adeus a outro referente máis da radio, do xornalismo lucense. Paulino fixo historia. Foi "a primeira voz que falou polos micrófonos de Radio Principal de Vilalba o un 30 de agosto de 1991", como lembra tamén Fidel Fernán, director do grupo radiofónico no que fixo carreira.

A enfermidade coa que convivía dende os 19 anos levouno a xubilarse antes de tempo, moito antes do que a bo seguro que lle tería gustado. El foi o primeiro presidente de Alcer e o primeiro lugués trasplantado de ril en Santiago, alá polo 1982. E aquí tamén sempre soubo facer oír a súa voz para dar a coñecer o día a día, a problemática dos pacientes de nefroloxía, a diálese, a importancia da doazón de órganos… Coma ese ril que botou con el 36 anos, moito máis do esperado. "Non o fixo nada mal", dicía o propio Paulino, que sustituía o órgano perdido pola tecnoloxía cun ril portátil na propia casa.

"Tomaremos unha onde corresponda por aqueles vellos tempos que nos uniron para sempre. Boa Viaxe”, despídese Félix de quen foi compañeiro uns anos, amigo sempre. Coma Fernán: "Ate que tamén viaxemos onde ti estás". E onde estea, poida que a súa voz e a de miña nai se xunten para debatir de política e poida que se dea tamén o momento de coñecer a aquel rapaz do que escoitara falar súa nai por casualidade na cafetería do hospital en Santiago. Aquel rapaz que morrera nun accidente de moto e cuxo ril lle estaba sendo trasplantado a outro mozo.

Paulino dicía que se o tivese diante, o primeiro que faría sería darlle “un grazas grande” por un agasallo impagable de 36 anos. Todos nos sumarnos a ese agradecemento. E todos choramos a perda dunha gran voz pero, sobre todo, dunha boa persoa. DEP Paulino.