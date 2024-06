Necrológica: José Vázquez Pereira

"¡Paaraaa toortass de maízzz, panificaadora La Esquiiiiina!". Medio cantabamos, medio recitabamos, no bus escolar moitas das veces que pasabamos por diante do mítico letreiro do non menos mítico negocio, localizado nesa céntrica esquina da que collía o nome. Inventamos o noso propio hit, que décadas despois aínda resoa na miña cabeza. E interpretabámolo para José, o panadeiro, aínda que non soubesemos nin quen era el. Do que si sabiamos era do pan que nos traían á aldea varios días á semana ou das súas célebres tortas de millo.

Era un referente. É un referente. E seguirá sendo un referente malia que lle chegase a hora de marchar. Este xoves, Guitiriz chora a un dos seus veciños ilustres, José Vázquez Pereira, finado aos 87 anos de idade. Este venres, ás catro e media da tarde, familia, amigos e veciños acompañarano dende Velatorios Teixido ata a igrexa parroquial de San Xoán, onde se oficiará o funeral polo seu eterno descanso.

José nacía na casa da Mamarrapada de Miraz, en Friol. Era o terceiro de oito irmáns, e xa de novo encamiñaba os seus pasos ao que sería moito máis ca unha profesión para el, a panadería. Comezou como empregado nunha de Parga, e en 1958, apenas superada a barreira da vintena, entraba a traballar en La Esquina, onde xa daquela facían algunha que outra torta de millo, pero só no verán e non máis de media ducia á semana, como el mesmo contaba. Apenas tres anos despois, xa quedaba á fronte, xunto ao seu irmán Fernando, que logo emigraría, dun negocio que era tamén a súa casa. Para el e para os que o rodeaban. Sempre tiña un oco para darlle unha oportunidade laboral a quen o precisaba dos seus achegados. E sempre eran benvidas as visitas, dos grandes e dos pequenos, cando a súa extensa familia, espallada por distintos puntos da xeografía, gozaba das vacacións estivais.

Durante anos a familia viviu no piso superior da histórica panadería. Co tempo mudáronse, e o cambio definitivo chegaría anos despois, en 2017, xa co seu fillo Juan dándolle continuidade ao legado de José. Tomouse a difícil, pero ao tempo necesaria decisión, de deixar o célebre local entre a Rúa Rosalía de Castro e a N-VI para trasladarse a unhas instalacións propias a só uns metros, na Rúa Deputación. Variou o continente, pero a esencia adquirida durante décadas de dedicación permaneceu inalterable.

E é que o traballo de José e dos seus resultou fundamental para a popularización da torta de millo, que pasou de ser un complemento do negocio á súa actividade principal co paso dos anos, sobre todo dende que hai dúas décadas tomaron a decisión de deixar de cocer o pan.

Cantas potas vermellas pasarían polas mans de José para que as tortas de millo de La Esquina, impulsadas pola emigración, polo boca a boca e polas estradas, chegasen a medio mundo? Cantos milleiros de madrugadas pasou esperto facendo pan para que pequenas coma min tivesen unha barra na casa para facer un bocata de nocilla? Cantas das súas empanadas degustariamos patrón tras patrón?

Os longos paseos polos Sete Muíños, a Ponte Veiga ou o balneario foron gañando oco nos últimos anos fronte ao forno e ao despacho dende que a José, home traballador e feito a si mesmo, lle chegou a hora da gozar da ben merecida xubilación. En case nove décadas de vida, non todo podían ser momentos bos, mais sempre soubo afrontar o que viña con ánimo e forza de vontade. E recibir as boas novas coa mesma ilusión coa que a acudía fai só unhas semanas, xunto a outros usuarios do centro de día, ao colexio de Parga para botar unha partida ao Piou Piou e compartir cos pequenos o conto do rato do monte e do rato do muíño.

"O segredo das tortas de millo é usar os mellores produtos e ter unha boa man", dicía o propio José nunha entrevista neste xornal hai xa 20 anos. Fariña de millo, ovos, manteiga e azucre, cos toques de cada quen, son eses ingrediente…