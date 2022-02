Necrológica ► José Gallego Vila

"Respectar os vellos, comprender os novos e querer os nenos". Esa era a máxima pola que se guiaba o crego José Gallego Vila, finado o 20 de febreiro aos 84 anos de idade e que este martes, día 22, a partir das 16.30 horas, recibirá unha mostra máis do cariño que lle profesaban os fregueses, constatado nas mostras de pesar que se estenderon polas redes sociais nada máis terse coñecemento do seu pasamento, e tamén na multitudinaria homenaxe que lle rendían as súas parroquias en 2018, cando se cumprían 50 anos da súa chegada á comarca chairega.

Don José será despedido na mesma parroquia vilalbesa na que viviu máis de 50 anos, San Lourenzo de Árbol, á cuxa reitoral chegaba dende Seixas (As Somozas) en tractor con toda a súa vida metida nun remolque, alá por 1968, cando nin estradas había. E veu para quedar. Foi sumando e mudando responsabilidades ata facerse cargo das once parroquias que atendía agora: as vilalbesas de Árbol, Carballido, San Xurxo de Rioaveso, Oleiros, e Nete; as cospeitesas de Goá, Pino, Santalla de Rioaveso, Seixas e Támoga; e a abadinesa de Moncelos.

Nunca pensou en xubilarse, nin en ascender, porque o seu era estar coa xente, como el mesmo dicía, non era un cura de oficina. José era dos que estaban aí para o que fixese falta. Facía uns 40.000 quilómetros ao ano só para atender os seus fregueses, as súas parroquias, ás que procuraba ir misar todas as semanas. Porque o oficio, o seu servizo a Deus, eran algo totalmente vocacional.

De pequeno xa dicía que quería ser cura. Non sabía moi ben nin a razón, pero sabía que era o que quería. Non tivo unha infancia doada. Naceu en Aldurfe (Riotorto), no Nadal de 1937 e perdeu a súa nai sendo moi pequeno. Como eran moitos irmáns, varios deles acabaron nunha casa cuna. José estivo en Lugo e no fogar escola de Castro, mais se hai un sitio que recordaba coma "o ceo", ese era o seminario, a onde foi cunha bolsa de estudos, para finalmente ordenarse en Mondoñedo en xuño de 1964.

Malia aos avatares que lle tocou vivir, José considerábase unha persoa afortunada. E poderíase dicir que tiña razón. Tivo o azar de cara e ata lle tocou o Gordo, pero non era esa a sorte que a el lle importaba. Ter saúde era do que máis lle agradecía a Deus, porque iso lle permitía seguir facendo aquilo ao que consagrou a súa vida, servir a xente.

"A maior alegría é estar aquí tantos anos e vivir no medio da xente" dicía un home entrañable e conciliador, sempre disposto a solucionar calquera conflito con diálogo e boa vontade, un namorado da música galega e seareiro do Barcelona que levaba o seu sorriso e o bo humor como sinais de identidade. De non ser cura, quizais tería sido mestre, porque era feliz rodeado dos máis novos, para os que procuraba ter sempre á man caramelos, e o sentimento era mutuo.

Aos nenos e ás nenas das súas parroquias, aos seus fregueses, á súa familia e á xente, en xeral, seguro que os seguirá tendo moi presentes dende o ceo, agora que Deus o chamou ao seu lado. E dende alí, seguirá resoando algunhas das súas palabras, coma aquelas coas que tiña por costume despedir a misa, dirixidas a todos os presentes: "Que teñan unha boa semana". Que así sexa.