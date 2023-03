De la necesidad, virtud

El socialista Roberto Fernández Rico es alcalde de Ribeira de Piquín desde hace ocho años. Dos mandatos en los que ha logrado poner en marcha su propia hoja de ruta, en la que se fijó la ampliación de servicios y la creación de empleo como una prioridad para asentar población en un concello que no supera los 500 habitantes.

Una necesidad que tornó en virtud y apostó, primero, por la municipalización de los servicios básicos con profesionales de la zona para, después, poner en marcha novedosos proyectos, con los que además de puestos de trabajo se ayudar a dinamizar económica y socialmente la zona. La producción de truchas en la reabierta piscifactoria de Santalla, la plantación de kiwis o la apuesta por el porco celta son algunos de los planes en marcha, para lo que se ha recuperado además terrenos o instalaciones en desuso.

De "cambio total" califica el regidor el experimentado en lo que respecta a la gestión municipal, pues "incorporamos profesionais en todos os ámbitos e fixemos unha remunicipalización das áreas, dende a auga, electricidade, saneamento, limpeza viaria e desbroce ou servizos sociais e todas esas competencias estanse cubrindo con persoal propio".

Fernández Rico apostó también por potenciar los servicios básicos, con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente en el rural y recuerda con orgullo "que levamos nós á luz a un núcleo que aínda estaba sen nela, Pena de Cabras". Una gestión tras la que enumera otras como que "cando chegamos á alcaldía só había sete núcleos con auga e hoxe máis do oitenta por cento do concello conta con rede municipal, actuamos en dezanove depósitos e fixemos o cambio de todas as luminarias por Led, ademais de cambiar 38 cadros de alumeado público", señala.

Captación de agua en Chao de Pousadoiro. EP

Centro de día

Con todo, el mandatario destaca por encima de todo la decidida apuesta por los servicios sociales, con la creación de un centro de día para los mayores, "que funciona totalmente á carta. Poden vir dous días, catro ou todos, estar tres horas ou a xornada completa", dice Roberto Fernández.

Una flexibilidad que permite que el centro no solo sea un necesario espacio para conciliar, sino también una opción para que la gente que vive sola no lo esté y pueden acudir al centro –cuenta con transporte propio y comedor– pasar el día con sus vecinos y regresar a sus casas. Una opción que ha evitado que muchos hayan tenido que abandonarlas.

Un centro con 24 plazas, de las que ya hay cubiertas una veintena y se están gestionando nuevas al tas. Su puesta en marcha ha llevado también a pasar de tres a once las auxiliares de Axuda no Fogar.

El concello de Ribeira de Piquín quiere ser el primero de Galicia en lograr pleno empleo y tener paro cero

Fundación TerrEo

Una de las iniciativas más novedosas del gobierno local fue la puesta en marcha hace dos años de la fundación TerrEo, "co obxectivo de poñer en valor proxectos para a creación de emprego e a recuperación de espazos en desuso", explica el mandatario.

Una propuesta que llevó al Concello a adquirir más de 30.000 metros cuadrados de terrenos, la piscifactoría de Santalla, un molino en Chao de Pousadoiro o la adecuación para viviendas de tres escuelas unitarias.

Una fundación a la que están vinculadas tres proyectos: la producción de truchas, que se espera comience con la llegada de los primeros alevines en abril; la cría de porco celta, para la que tienen reservadas diez hectáreas de monte en Mestre o una plantación, ya realizada, de dos hectáreas de kiwis, que se enmarca dentro del polígono agroecológico en Montefurado, que contará con 17 hectáreas.

Fuente de Montefurado. EP

"Proxectos que confiamos sexan o espello doutros que xurdan da iniciativa privada e que nos leven a ser o primeiro concello de galicia sen ningún parado". Un objetivo que el alcalde se ha marcado como reto, convencido de que "a mellor política social é o emprego".

Turismo

Una apuesta a lo grande para un municipio parco en habitantes y con pocos recursos económicos, pero de una gran riqueza natural a la que han sabido dar forma para convertirla en un importante atractivo turístico.

Federaron tres rutas de senderismo que mantienen cuidadas porque priman calidad frente a cantidad

"Fixemos moitas actuacións para poñer en valor o noso territorio, tanto en conxunto con outros concellos, como é o caso de Terras de Burón, que compartimos con A Fonsagrada e Negueira de Muñiz, como pola nosa conta, como foi a federación de tres rutas de sendeirismo ou a adecuación de duas áreas recreativas e a instalación dun mirador en Barangon", asevera el regidor municipal, quien reitera que tanto en estas actuaciones como en las de cualquier índole lo que prima es la calidad frente a la cantidad. "Poderiamos federar trinta rutas, pero preferimos ter menos e telas adecuadas todo o ano, ao tempo que tratamos de que todas as actuacións sexan un complemento para os negocios hostaleiros e que os usen como recursos propios", aclara la mandatario.

En estos años se ha aprobado también el plan básico municipal urbanístico, un inventario de bienes y caminos, un plan contra la sequía y otro antifraude para hacer del Concello de Ribeira de Piquín uno de los más transparentes de Galicia.