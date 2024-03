Máxima necesidad de ganar para el Vilalbés

El Rácing Vilalbés afronta este sábado en el estadio municipal de A Magdalena (16.45 horas) su tercer derbi gallego consecutivo ante un Fabril que le aventaja solo en tres puntos y que lucha también por poner cuanta más tierra de por medio mejor con los puestos de descenso.

"É un partido moi importante, que pode marcar un pouco o futuro a nivel de sensacións, sobre todo se somos capaces de gañalo. Se o facemos, creo que o equipo vai dar un salto grande, un salto moral, e sentir un pouco de liberación tamén", reconoció el entrenador del Vilalbés, Simón Lamas.

Y es que el cuadro rojiverde suma diez jornadas sin ganar —en las que solo consiguió cuatro puntos en otros tantos empates— y pasó a ocupar hace dos semanas los puestos de descenso directo, a dos puntos de la permanencia.

Simón explicó que en estas circunstancias centra su trabajo en "facer ver aos futbolistas que están preparados" para afrontar cualquier partido y pone de ejemplo los dos últimos, ante el Compostela y el Ourense, "dous grandes rivais" ante los que "demostraron que o equipo ten nivel e si é capaz de competir, que é un equipo moi serio e que fai as cousas moi ben". Por todo ello, reconoce sentirse "satisfeito e orgulloso" tanto del trabajo del equipo como del nivel mostrado por los jugadores.

De cara al partido de esta tarde, el técnico rojiverde tiene claro cuál es el plan a desarrollar. "Dificultarlles moito o seu control do partido con balón, interromperlles a circulación do balón, roubarlles moito, ser capaces de, cando nos afundan, defender ben as situacións de área, ser ordenados, ser solidarios e, con balón, ser verticais e facerlles dano. Traballamos moi ben durante a semana que espazos atacar e por onde facerlle dano ao Fabril", explicó Simón, que espera que, por fin, el Vilalbés pueda tener también "ese punto de sorte, de fortuna nos metros finais que nos está faltando" últimamente —llevan ocho jornadas sin marcar—.

Llamamiento

Ante la complicada situación clasificatoria y de resultados del conjunto chairego, Simón confía en que la afición muestre más que nunca su apoyo para conseguir revertir la racha.

"Oxalá poidamos ver unha Magdalena que nos axude, que nos empuxe. Sería moi importante para os futbolistas vela chea e que a afección nos leve cara adiante cara a victoria e nos faga resistir nos momentos difíciles para poder gañar o partido. É algo moi importante neste e nos nove que nos quedan", afirmó Simón.

Respecto a la convocatoria, son bajas por lesión Javi Rey, que aún está pendiente de pruebas, e Ibra, que se lesionó en el entrenamiento del jueves. Pablo Rey, que no pudo estar en el último partido ante el Ourense, podría entrar en la lista, mientras que el resto de jugadores están todos disponibles.

Rácing Vilalbés: Santomé, Torrado, Quico, Vérez, Nathaniel, Luis Castro, Javi Varela, Uzal, Jose Varela, Rares y Álex Pérez.