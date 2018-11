Néboa nombra a José María López Ferro como Guerreiro do Ano por su labor cultural

La Asociación Escola de Tempo Libre Néboa, que realiza desde hace años un reconocimiento público a personas relevantes del mundo social, cultural y medioambiental, nombró este fin de semana Guerreiro do Ano a José María López Ferro por su labor "na investigación e divulgación da cultura galega ao longo de anos de traballo" como impulsor del Museo Etnográfico Monte Caxado.

En el acto, que se celebró en Vilarbó, López Ferro recibió una espada como símbolo de su trabajo "na defensa dos valores". Además, recibieron el mismo título Cecilia Vázquez, Carmen Touza y Antonio Longás.

"Non o esperaba e a dicir verdade non o coñecía. Foi moi bonito. Tiñan todo moi decorado con armas celtas e fíxome ilusión. Non deixa de representar un recoñecemento ao meu traballo e dache forzas para seguir», indica López Ferro, que espera que las obras en la nueva ubicación del museo, en A Vila, finalicen a mediados de este mes.

"A ver se para a primavera puideran abrirse as portas", apunta el responsable de la fundación José María López Ferro.