En Navidad, regala artesanía con sello local

Juguetes, ropa, libros o perfumes están siempre entre los regalos más recurrentes bajo el árbol durante las fechas que se avecinan. Opciones socorridas para los que no se complican mucho y suelen dejar las compras para última hora. Pero hay alternativas igual de válidas que requieren un poco más de previsión. La que necesitan los artesanos de la zona para elaborar y confeccionar con sumo mimo y cuidado sus productos. Ecológicos, artesanales, sostenibles o, sencillamente, únicos.

Así son las obras de las decenas de creadores que se reparten por las comarcas de Terra Chá, Meira y la localidad de As Pontes, y que son una opción ideal para envolver y poner bajo el árbol esta Navidad, las siguientes, o en cualquier época del año y ocasión especial.

Joyas, láminas, juguetes, lámparas, cosmética, agendas, bordados, bolsos... Los productos son infinitos, tantos como las manos que las elaboran. Aquí no están todas las que son, pero sí una selección que da buena cuenta de la importancia de un sector que hay que impulsar y apoyar. Y qué mejor manera que hacerlo desde aquí. Desde dentro.

Pili Canto (Canto's Artesanía): "Empecei de pequena, vendo a miña avoa coser"

Pili Canto. EP

Pili Canto, de Canto´s Artesanía, es una de las artesanas con más experiencia en la comarca chairega. Lleva 15 años dedicada en cuerpo y alma a crear piezas únicas de ganchillo y calceta desde su taller en Ponte de Outeiro, en Castro de Rei.

"Empecei de pequena, vendo a miña nai e a miña avoa coser. O meu primeiro dedal regaláronmo con tres anos, é de museo", explica entre risas Pili, que convirtió su hobby en una profesión y desde hace diez años cuenta con la carta de artesana.

"Hai dous tamén me concederon o selo de Artesanía de Galicia", indica orgullosa la chairega, que vende sus productos a través de sus redes sociales y también acude a ferias.

"Os bonecos son os que máis demanda teñen, sobre todo os vermiños cos nomes, iso é o máis do máis", indica Pili, que no solo los confecciona para niños, sino que también algún adulto se lo encargó "en tamaño xigante" para poner "sobre a cama ou na bandexa do coche".

Además, elabora a mano toquillas, pantuflas, bolsos y bolsas y un largo etcétera de productos que pueden ser un regalo ideal en estas fechas. Como así lo consideraron ya muchos, porque tal y como reconoce Pili, está "a tope".

"Entre as clases —imparte cursos en varias asociaciones— e as encargas de Nadal, non teño tempo para nada", dice la artesana, que dedica «como mínimo» unas seis horas diarias a hacer lo que más le gusta.

Lois Pazos (Coralín Colorado): "Lo que más me gusta hacer son bolsos y mochilas, pero hago lo que me pidan"

Lois Pazos. CAROLINA DÍGUELE

Sin mirar al reloj también trabaja Lois Pazos, que empezó hace más de dos décadas con una afición que también hace ya algunos años —primero con la firma Coralín Colorado, junto a Carolina Díguele, y ahora en solitario—, se convirtió en su medio de vida.

Este artesano afincado en As Pontes, que estudió Joyería en la escuela Mestre Mateo, es un virtuoso del cuero. Una piel con la que elabora un sinfín de productos a cada cual más espectacular y con la naturaleza como fuente de inspiración.

"Lo que más me gusta hacer son bolsos y mochilas, pero hago lo que me pidan. Prefiero trabajar con libertad y que el cliente me deje crear, que llegue a mí porque le gusta lo que hago, pero hay un poco de todo", afirma Lois, que tiene durante las Navidades una de las temporadas más intensas de trabajo. Y de las seis horas habituales bajo el foco, puede llegar a estar hasta "diez, once o incluso doce" preparando las piezas que luego lucirán sus clientes.

Además de confeccionar detalles grandes que pueden ser un buen capricho con el que agasajar a alguien cercano y querido en estas fechas, también es usual que la gente le pida cosas más pequeñas pero igual de bonitas.

"Llaveros, monederos, son una buena opción para regalar en cenas de colegas o amigos invisibles", explica Lois, que muestra sus trabajos a través de Instagram y también tiene a la venta algo de stock en la tienda Green Soul de As Pontes, un escaparate donde mostrarse al mundo.

Los que todavía no tengan claro qué regalar, están a tiempo de curiosear sus redes y escoger alguna de sus creaciones, ya que Lois tiene abierto todavía el plazo para encargas de cara a echarle una mano a los Reyes Magos.

Mónica y Belén Rodríguez (Denais): "A xente cada vez valora máis as cousas feitas a man"

Denais. AMADOR

Con stock suficiente para abastecer a todos aquellos que decidan elegir productos hechos a mano con sumo cuidado como opción de regalo está también Denais, la firma vilalbesa tras la que se esconden las hermanas Mónica y Belén Rodríguez —con el apoyo inestimable de su madre, Angelita do Hermida—, que llevan un año y medio como emprendedoras con un proyecto con los bebés y sus mamás como protagonistas.

Desde la capital de A Terra Chá elaboran todo tipo de complementos duraderos, con estampados bonitos y atemporales para recién nacidos. Desde baberos y bandanas, pasando por muselinas o cambiadores y capas de baño, "o noso produto estrela", afirma Belén, que asegura que también tienen muy buena salida "as mantas de inverno e as ‘tote bag’ para as mamás".

Durante estos días, las artesanas, que habitualmente tienen sus productos a la venta en Carapuchiña Vermella y Cuarto e Metade, en Vilalba, y en Sueños Maternales, en Lugo, —también están valorando poner a la venta sus creaciones en negocios de Barcelona, Sevilla o Cádiz— han acudido y acudirán a varias ferias a Lugo, Santiago o Viveiro.

Una opción que les sirve como escaparate y que compatibilizan con su presencia en redes —están en Facebook e Instagram—, plataformas en las que hasta ahora han logrado un gran éxito.

"A xente cada vez valora máis as cousas feitas a man", confirma Belén, agradecida por la acogida que han tenido especialmente en Vilalba —también asistieron a eventos en Santaballa o Insua, donde consiguieron muy buenas ventas—, así como a todos aquellos que han decidido hacer encargos virtuales.

"Onde máis vendemos é aquí en Galicia, pero tamén temos moito público en Barcelona —las hermanas Rodríguez nacieron y se criaron en Hospitalet de Llobregat— e estamos empezando a ter pedidos pola zona do País Vasco e Navarra", indica satisfecha Belén, que considera que sus productos "non son estacionais" y dependen más de «os nacementos».

Aun así, es consciente de que "novembro e decembro sempre son bos meses", reflexiona la emprendedora, que junto a su hermana espera seguir creciendo.

Salobral Boo (LaVie Ilustraciones): "Empezó como un hobby, poco a poco llegaron los encargos y, sin darme casi cuenta, se convirtió en mi profesión"

Salobral Boo. EP

Como la espuma subieron en apenas dos años los seguidores que Salobral Boo, una joven de la parroquia cospeitesa de Goá que estudió Publicidad y Márketing, conquistó en la ventana abierta al mundo que creó en Instagram con la llegada de la pandemia.

"Empezó como un hobby, poco a poco llegaron los encargos y, sin darme casi cuenta, se convirtió en mi profesión. El diseño siempre me llamó la atención", explica la joven, que actualmente está a punto de "llegar a los 23.000 seguidores en Instagram" y acumula ya "dos meses de espera" en su lista de encargos.

"La verdad es que tengo mucho trabajo todo el año, pero el boom para Navidad empieza unos tres meses antes", cuenta Salobral, que cree que sus trabajos funcionan muy bien «porque son ilustraciones visualmente diferentes".

"Lo que más triunfan son las ilustraciones personalizadas, donde el cliente me envía una foto que quiere ilustrar, pero también funcionan bien las láminas personalizadas para recién nacidos", indica la joven, que hace logos de empresa, invitaciones de bodas o ilustraciones para libros. "Lo que me pidan, lo hago", afirma.

Trabaja ya para toda España y solo envía en formato digital. "En máxima calidad, para que el cliente lo pueda imprimir y hacer copias ilimitadas", confirma Salobral, que al éxito de su Instagram suma también su proyección en otras plataformas como Facebook, Tiktok o su propia página web.

Laura Fernández (Os fíos de Aracne): "De momento só o fago como afección e, sobre todo, pola aplicación que lle podo dar ao meu traballo"

Laura Fernández. C.PÉREZ

Y de una ya profesional a una recién aterrizada en el mundo de la artesanía. La vilalbesa Laura Fernández Otero está detrás de Os fíos de Aracne, una marca a través de la que elabora unos llamativos bastidores de miles de colores y formas.

Laura es educadora social y utiliza su nueva afición como una herramienta terapéutica, pero también como un modo de entretenerse. "Empecei en agosto, de maneira autodidacta, e engancheime", resume la joven, que era la única de su familia que no se dedicaba al tema artesanal.

Su madre, Lourdes Otero, y su hermana, Míriam Fernández, iniciaron ya hace unos años Fusaiola, una firma de artesanía textil, tradición e innovación que utiliza tejidos en telares de alto y bajo lizo y otras técnicas.

Un poco por esa vinculación Laura eligió el nombre, que hace referencia al mito de Aracne, que acabó convertida en araña por Atenea.

Actualmente, la vilalbesa, que está presente con sus trabajos en Facebook e Instagram, realiza los bastidores como regalo para la gente más cercana. "E de forma puntual, algúns lévanos a miña irmá e a miña nai como mostra as feiras no seu posto de Fusaiola, aínda que de momento só o fago como afección. E sobre todo pola aplicación que lle podo dar ao meu traballo", explica Laura.

Quién sabe si en un futuro transformará este hobby en su profesión como ya hicieron tantos otros antes. Por si acaso, seguid sus pasos, quién sabe si alguna de sus creaciones se convertirá en el regalo perfecto para las próximas Navidades.

Otras opciones: Desde el centro ocupacional a cientos de hogares