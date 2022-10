Dos naves del polígono industrial de Muimenta sufren inundaciones tras las tareas de ampliación ejecutadas por Xestur en este parque empresarial del municipio de Cospeito. Esta problemática, que se agravó con las lluvias registradas en las últimas horas, llevó este mismo miércoles a sus propietarios a presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Así lo confirmó el dueño de Ventanas Darío Freire, quien se encontró por la mañana, y ya por tercera vez en muy poco tiempo, con su nave repleta de agua. "Cheguei ás sete da mañá e xa vin que estaba todo anegado, as máquinas nadando", cuenta, mientras confirma que el agua se coló hasta más de la mitad de una instalación "duns 1.800 metros" rodeando todo el material que tenía en su interior.

Los empresarios achacan esta inusual entrada de agua a que durante las obras de ampliación del parque industrial de Muimenta se retiró un tubo de la canalización. "Aparte de que deixaron o polígono máis alto que as nosas naves, sacaron un tubo que se puxo para evacuar a auga, así que todo acaba aquí", explicaron, indicando que ya pusieron la situación en conocimiento de Xestur, "que non tivo unha boa resposta con nós".

Fue precisamente esto lo que los llevó a presentar una denuncia ante la Benemérita para tratar de resolver un problema "grave" que les afecta y les preocupa.

Tanto, que Darío Freire, además de intentar contener la inundación colocando serrín alrededor de las máquinas, decidió iniciar este mismo miércoles unas obras dentro de su nave, donde abrió un canal de una punta a la otra para conducir el agua hacia fuera.

"Tamén instalaremos fóra unha bomba de achique, para tratar de que non volva entrar, ou polo menos non tanta como desta vez. Foi a de máis envergadura", explicó Freire, sin poder cuantificar todavía los desperfectos que esta tercera inundación causó en su instalación.

"Tiñamos todo apagado e aínda non encendín nada, é un perigo, porque encima temos todo o sistema eléctrico polo chan. Esperemos que non haxa moitas avarías", dice un empresario que lleva 27 años con su negocio y que no recuerda nada similar. "Isto foi pola ampliación", afirma seguro.