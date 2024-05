Un padre acusado de abusar sexualmente de su hija en Vilalba: "Nada es cierto"

"Nada de lo dice es cierto; nunca la toqué". Así de rotundo se mostró este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija en su domicilio de Vilalba. Tanto el ministerio público como la acusación particular mantienen que el hombre le realizó tocamientos en sus partes íntimas a su hija menor de edad durante al menos al menos cuatro años, entre 2018 y 2021, desde que la menor contaba con nueve años de edad. El progenitor estaba separado de la madre de la pequeña y aprovechaba supuestamente las visitas que tenían acordadas para cometer los abusos.

En el transcurso del juicio, el hombre negó los hechos y reconoció que nunca mantuvo una buena relación con su hija. "Solo venía a las visitas cuando ella quería. Me pedía que le comprara cosas y después se iba. Además, nunca me obedecía; no me tenía respeto como padre. Me llegué a plantear si realmente sería mi hija. Un día discutimos porque no paraba de subir y bajar una persiana eléctrica y desde entonces dijo que no volvía a mi casa, pero jamás le hice nada; nunca la toqué", insistió. Tanto la menor como su madre solicitaron declarar a puerta cerrada, por lo que su testimonio no trascendió.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el hombre una condena de seis años de prisión como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 13 años. Pide además que el acusado no pueda aproximarse ni comunicarse con la víctima por ningún medio durante siete años y que, tras cumplir condena, se le imponga una medida de libertad vigilada durante cinco años. La Fiscalía solicita igualmente su inhabilitación para cualquier profesión y oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 9 años.

La acusación particular, por su parte, añade una petición de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil para la menor por daños morales, mientras que la defensa solicita la libre absolución.