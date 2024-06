Nacen en Vilalba y As Pontes nuevas voces de la literatura

Aunque lo podían haber soñado, nunca se habían visualizado de verdad con un libro suyo entre sus manos. Y acaban de hacerlo realidad. La pontesa Eva Vega, de 26 años, y Benigno Durán, de 58, natural de Vilalba pero vecino de As Pontes, se acaban de estrenar en el mundo editorial con la publicación de sus primeras obras.

Un poemario de reflexiones propias

La más joven de estas nuevas voces de la literatura saca a la luz Corazón herido, un diario que engloba poesía y relatos cortos que ella misma ilustró.

"Escribo como forma de terapia. El libro llevaba más de diez años empezado. Escribía en una libreta pensamientos, reflexiones... Empecé a escribir poesía sin saber que lo era", explica esta joven, que trabaja como dependienta en una tienda de A Coruña.

"Me animé y lo presenté a varias editoriales. No lo tenía ni acabado y me contestaron varias. Me decanté por Caligrama por los valores que tiene y las condiciones que ofrecían", dice tras tocar por primera vez su primer libro.

"Me llegó el primer ejemplar y en unos 20 días empezará la distribución", dice aún "en shock". Su poemario estará en Fnac, Casa del Libro, El Corte Inglés y Amazon, además de en otras librerías.

"Habla de recuerdos de una niña que no fue escuchada y de secretos de la mujer adulta que ya soy. Es una forma de compartir heridas y luchas con otras personas y que no se sientan solas", explica la autora, que reconoce sentir mucho "vértigo" ahora que sus letras ya van a ser compartidas con todos.

Un thriller que se adentra en lo desconocido

Es la misma sensación de la que habla Benigno Durán, un psicólogo prejubilado que se muestra "muy emocionado" con sentir entre sus manos su primer libro, Guardián. "No sé ni por qué empecé. Siempre tuve historias en la cabeza, soy una persona muy curiosa, pero nunca había dado el paso de escribir", dice un autor que se estrenó con una novela ambientada en su Vilalba natal.

"Escribí un capítulo, el segundo, releí, me gustó y continué", apunta, mientras habla de un proceso natural que se prolongó durante todo el año pasado. "Pensaba en la autopublicación pero me lancé a mandar el manuscrito a editoriales y me llamaron de Loto Azul, de Valencia. Fue una sorpresa para mí y un voto de confianza", dice, al tiempo que explica que para la portada contó con la colaboración de otro pontés, Miguel Ledo, que captó a la perfección su idea.



"La novela habla de un hombre que vuelve a sus raíces y tiene un encuentro con lo extraño en el bosque. A raíz de ahí se inicia una búsqueda que le abre cada vez más puertas e interrogantes", dice sobre "un thriller" que se adentra en lo paranormal que está ya a la venta en librerías en internet y en alguna física en Vilalba.

Otros autores

Las propuestas literarias en la zona continúan este miércoles en Begonte con la presentación del libro Como premisa, liberdade ao carranchelo, del autor Xosé Antonio Cabarcos, que habla sobre sus vivencias de niño. Será a las 18.00 horas en la casa de la cultura.