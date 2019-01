Un nacemento de cifras récord en Begonte

A Chaira dixo adeus ao Nadal coa clausura do tradicional belén electrónico de Begonte, un nacemento que está a piques de cumprir medio século de vida, pero que mantén a mesma ilusión do primeiro día e segue colleitando "cifras de récord".

Así o confirmou Jesús Domínguez Guizán, irmán do fundador e actual responsable, quen asegurou que nos dous meses que estivo aberto chegaron visitantes "dende A Gudiña ata Fisterra, pasando por Pontevedra ou Vigo e o norte de Asturias".

O párroco alabou no seu discurso as bondades dun belén que "non só transmite valores relixiosos", dixo, senón tamén "culturais e humanos, que nos axudan a reflexionar na nosa vida".

Valores que espera e desexa que continúen perdurando no tempo, "que non se esmorezan e sigan crecendo", pediu tamén o alcalde de Begonte, José Ulla, anunciando que a vista de todos está xa posta no 50 aniversario que coincidirá, ademais, "en ano Xacobeo".

A clausura, que un ano máis se celebrou no centro cultural José Domínguez Guizán, acolleu tamén a entrega de galardóns dos distintos certames que se celebran ao abeiro do nacemento

"Conseguimos o recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia, o que nos deu un pulo importante, e agora, co medio século á vista, temos que traballar arreo para que o recoñecemento sexa tamén Nacional", indicou o rexedor, recalcando que a Xunta xa amosou o seu compromiso de colaborar.

De feito, para a tan esperada efeméride -que será en 2021-, Ulla indicou que sería interesante que "o belén non fose algo estacional", senón que os visitantes tivesen a ocasión de poder acudir a el "durante todo o ano".

Unha idea que tamén saudou a delegada territorial de cultura da Xunta en Lugo, María Xosé Gómez, quen destacou que o belén begontés "mantén vivo o espírito do Nadal, o valor da familia, da unión e o calor. Alongalo no tempo sempre é positivo", dixo.

Subíronse emocionados ao escenario algúns dos escolares premiados no concurso de debuxo, así como Manuel Ángel Carreira, Eduardo Baamonde e Manuel Carballeira, recoñecidos no Certame Galego de Arte.

En xornalismo, o primeiro premio recaeu en Pablo Núñez e o segundo foi para Beatriz Valcárcel Gómez. Os que repetiron éxito foron Xosé Otero Canto e Laura López, así como o pai desta última, Carlos López, que ademais do premio da súa filla recolleu unha mención especial en poesía.