Nace a fundación Margarita Ledo para promover o audiovisual galego

A fundación Margarita Ledo Andión. Casa da Galería. CCC (Cinema, Cultura e Comunicación), que nace co obxectivo de conservar, investigar e difundir a obra da escritora e cineasta chairega, así como para promocionar a cultura galega, concretamente o cine e audiovisual en galego, terá como epicentro da súa actividade o concello de Castro de Rei, nun claro intento de "defender a orixe, as raíces".

A nova entidade, que recibiu hai un par de meses a declaración de Fundación de Interese Galego por parte da Xunta, estreará as súas actividades o próximo sábado, día 14, coa proxección O Garabelo, de Xosé Luis Ledo Andión. Será no centro cultural Xosé Manuel Carballo ás 20.00 horas e servirá de presentación, pero o reto da fundación é moito máis ambicioso que programar ciclos de actividades.

Ledo: "A fundación é para mostrar o meu legado, pero tamén busca darlle movemento a outro tipo de obras; o que nos vai interesar é sobre todo o que está ligado a este territorio singular que é A Chaira"

O principal obxectivo da entidade é adaptar a casa familiar, coñecida en Castro de Rei como Casa da Galería e localizada na Praza Maior da vila, para crear un espazo de exposicións, residencias de investigación e artísticas e un centro de estudo e de visionado no que albergar diversas actividades, como seminarios e coloquios e tamén para impulsar un ciclo de cinema anual.

Haberá unha biblioteca e unha pequena cinemateca, que inluirá ademais da produción cinematográfica de Margarita Ledo outros fondos e unha sección dedicada especificamente á produtora Nós, da que tamén forma parte.

Margarita Ledo. DAVID FERNÁNDEZ/EFE

"A fundación é para mostrar a miña obra, o meu legado, por iso recollerá os meus traballos e cousas que fun acumulando, como cadros e libros, pero tamén busca darlle movemento a outro tipo de obras. O que nos vai interesar é sobre todo o que está ligado a este territorio singular que é A Chaira", explica a cineasta de Castro de Rei, que fala dun espazo "moi ligado á cultura nas súas diferentes expresións" e que fai fincapé en que "en todo o fondo da produtora Nós, tanto en películas como en series, sempre hai espazos gravados en Castro de Rei, que os veciños poden recoñecer".

"Buscamos volver a coidar o territorio. Hai sentimento e acción", di Margarita Ledo, que explica que a casa que será sede da fundación, e que foi o seu berce, está localizada no corazón de Castro de Rei e rodeada de camiños cheos de letras e de cultura, como a Ruta do Azúmara, un itinerario que leva ao Castro de Viladonga, "outro que poucos coñecen que era o que usaba Manuel María para ir en bicicleta a Outeiro de Rei a ver a Saleta" ou a Ruta da Escrita, repleta de poesía.

"O proxecto para a adaptación do espazo está nunha primeira fase no estudio de arquitectos do Valadouro", di Margarita Ledo, que indica que calcula que en dous anos estea todo rematado.

Dende o Concello, destacan que "é un proxecto cultural interesante e moi importante" que servirá "para poñer en valor o núcleo de Castro de Rei, no que o Concello xa está facendo unha labor de pulo turístico", di o alcalde, Francisco Balado.