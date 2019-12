Nace una campaña solidaria de venta de pulseras para apoyar al padre de Desirée

Una vecina de Muimenta pone en marcha una campaña solidaria de venta de pulseras para apoyar al padre de Desirée, la niña que apareció muerta en la localidad chairega el pasado 3 de mayo, y para colaborar con que la pequeña "no caiga en el olvido".

"Yo era reacio porque no me gusta que me ayuden económicamente, pero ella se ofreció y encargó las pulseras y las verdad es que los gastos judiciales son muy grandes. Quise presentarme como acusación particular y es lo que tengo que hacer por mi hija", explicó José Manuel Leal, que reiteró su intención de solicitar la prisión permanente revisable para su expareja, la madre de la niña y la única investigada por un presunto delito de asesinato u homicidio.

Para el progenitor de Desirée, la venta de las pulseras, además de ser un gesto solidario que supone una ayuda económica, también es una forma de homenajear a la pequeña. "El día del homenaje ya repartimos pulseras azules entre la gente que asistió, de alguna forma son un símbolo", dice.

Inicialmente se pusieron a la venta, por tres euros, un total de 300 pulseras blancas con un dibujo de un unicornio y varios corazones azules, el color favorito de la niña, acompañados de la frase 'Yo soy Desirée'.

Las pulseras se pueden comprar en la Churrería La Plaza de Vilalba

"La cosa va muy bien, se están vendiendo rápido", explica Mari Eire, la vecina de Muimenta que impulsa esta campaña y que estuvo involucrada en la organización del homenaje que se realizó en Roupar el día que Desirée cumpliría ocho años. "Las vendo principalmente a través del Facebook, ya envíe muchas por correo y otras las entregué en puntos de recogida", indica, y explica que ante el éxito de la campaña acaba de encargar otras 100, esta vez de goma y con un diseño similar. También baraja hacer camisetas. "Es un empujoncito para una familia que lo está pasando muy mal", dice.

Desde este miércoles, las pulseras también se pueden comprar en la Churrería La Plaza de Vilalba, que se ha convertido en el primer punto de venta.

De forma paralela, desde la entidad Alexia Enséñanos, de Logroño, también están haciendo otra campaña para conseguir financiación para personarse como acusación popular.