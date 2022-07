Myriam Chaves: "Parece que las tetas que hacen topless no incomodan, pero las que alimentan, molestan"

¿Cuándo dio el paso de hacerse asesora de lactancia?

A raíz de nacer mi hijo en diciembre de 2020. En un primer momento no tuve ayuda ni orientación hasta que contacté con el grupo de apoyo Bico de Leite y la matrona Beni Martínez vino a mi casa a hacer una asesoría y se me abrió el cielo. Después, a través de BBTTA de Narón, me formé como asesora.

¿En qué consiste su labor?

Fundamentalmente es una cuestión de acompañamiento y de resolver dudas. Antes este papel lo ejercía la madre, la tía, la abuela... Pero la cultura del biberón ha propiciado que otras mamás que hemos tenido problemas en nuestras lactancias nos formemos para ayudar a que otras no los tengan.

¿Cuáles son los principales inconvenientes que se dan?

El más común y que causa el mayor número de destetes abruptos es el tema del agarre. Esto deriva en otros problemas como dolor al amamantar, grietas y el falso mito de que como los bebés no cogen peso, las mamás no tienen suficiente leche. El porcentaje de hipogalactia real está en torno al 3-5% de la población.

¿Y qué tanto por ciento escoge este tipo de alimentación?

Según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, durante las primeras seis semanas, la lactancia materna exclusiva era la más extendida (73,9%), pero esta se reducía al 63,9% a los tres meses. A los seis, un 41,6% de los bebés se alimentaban con lactancia artificial. Solo el 39% de las madres encuestadas continuó con la lactancia materna exclusiva a los seis meses. Aunque son cifras de hace cinco años, los datos casi no se han movido desde los años 90.

¿Qué beneficios tiene?

Existen muchísimas razones para escogerla por beneficios para la madre, el niño y la propia sociedad. Por ejemplo, los picos de oxitocina ayudan a evitar las depresiones postparto, la leche materna favorece al sistema inmunitario del bebé, y es cómodo y ecológico, porque esta no viene embotellada (ríe).

¿Hay mucho desconocimiento?

Sí, hay mucho por hacer. Somos la única especie que damos leche de otro animal antes que la nuestra. Además, parece que las tetas que hacen topless no incomodan, pero las que alimentan, crían, arrullan, molestan.

Tras hacerse asesora creó un grupo de apoyo a la maternidad.

Sí, era una necesidad en As Pontes. Por la pandemia se habían pospuesto los grupos postparto y las madres, sobre todo las primerizas, necesitan sentirse acompañadas, un apoyo básico para los primeros meses del puerperio. Crear una tribu.

¿Organizan actividades?

Hemos celebrado un curso de masajes y otro de alimentación complementaria y queremos seguir ofreciendo actividades basadas en una crianza respetuosa.

¿Quién da las formaciones?

La pediatra del centro de salud, Iria Germil, la matrona Natalia Freire y yo.

¿Dónde pueden contactar con el grupo?

A través de mis redes sociales, en Rabo de Lagartija.