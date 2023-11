A música: unha quitapenas para compartir

Que é para ti a música? "É un quitapenas", responde sen un intre de dúbida Ana. As palabras "desconexión" e "relajación" son as que acuden á mente das irmás Luana e Almendra, mentres que Fran se toma un tempo para atopar a axeitada ata que opta, convencido, por "compartir". Tamén Antía medita a súa resposta ata dar cunha explicación que a convenza: "É unha maneira de ver a vida, unha motivación, unha forma de vivir".

Banda e prebanda de Meira. EP

Coma para Antía, Fran, Luana e Almendra e Ana, a música é unha constante na vida de infinidade de persoas que estes días festexan a súa patroa, Santa Icía, unha data importante, como di Antía, para "valorar a figura do músico". Mais o seu compromiso cos sons non fica nunha data no calendario e esténdese ao longo de todo o ano.

De feito, no caso da cospeitesa Ana Fernández Alvariño, o colectivo ao que pertence, Asubíos da Chaira (suma en Cospeito máis dun cento de estudantes liderados por Andrea Méndez nas clases que se imparten na casa da cultura de Feira do Monte e varios grupos distintos), nin sequera se programa un acto específico para conmemorar a data, xa que están centrados en preparar o recital de Nadal.

Ana. EP

Aos seus 60 anos, Ana é pandereteira dende hai catro. Estaba na asociación de mulleres rurais Cousas Nosas e, ao arrincar as clases, decidiu probar porque a música lle gustaba "dende sempre" . Escolleu as ferreñas porque lle parecía que "para non saber nada, era o máis fácil", lembra rindo. Axiña descubriu que non era tan doado como podía parecer, pero iso non a arredou e aí segue, divertíndose.

"Eu non aspiro a chegar arriba nin a nada, estou para pasalo ben, para estar coa xente, e desfruto tocando", asegura, sen deixar de destacar o gran labor de Andrea: "O Concello cede o local e ela deunos a vida, porque ela o vive e tamén che mete a ti o gusanillo, conquístanos, naceu para iso". E por iso, Ana vai "encantada", e soña con aprender a tocar a gaita ou o acordeón, "porque el solo fai a festa". Quizais algún día.

Concerto de Santa Icía da banda en Guitiriz. C.PÉREZ

Si festexan Santa Icía en Vilalba, cun concerto da Banda de Música de Vilalba coa colaboración de Essenza Quartet, ou en Guitiriz, onde hai toda una semana de actos que este domingo vivía o seu día grande co concerto da Banda Municipal de Música, do grupo de gaitas e do de iniciación –xa participaron tamén Bloquiño de Xermolos, Os Trapeiros dos Vilares, a Uned Sénior e Caivanca–, nun concerto na Casa Habanera ao que non faltaron Luana e Almendra Ching Chafloque, de 13 anos. Empezaron por "curiosidad" hai case tres anos e xa forman parte da banda.

Luana toca o saxo –"hay muy poca gente que lo toque y es muy bonito de tocar"– e quere probar a percusión e Almendra a frauta traveseira –"de pequeña con la flauta normal ya intentaba tocar la travesera, por eso la escogí"–, ensaian tres días á semana na escola de música de Guitiriz e despois xuntas ou por separado, segundo cadre, máis ou menos tempo en función dos estudos.

Almendra e Luana. C.PÉREZ

Ambas ven a música coma unha afección con moitos beneficios engadidos. "Te ayuda a conocer otras culturas", asegura Almendra. "Según el tipo de música que escuches, te genera diferentes emociones", apunta Luana, ao que súa irmá engade: "A veces no saben ni definirlas". As dúas agradecen a posibilidade de ter onde estudar música e sobre todo contar con alguén coma Francisco García Canto: "El inspira música, cuando habla de música, le brillan los ojos y te anima a tocar".

O castrexo, coñecido como Fran Cupeiro, vive as 24 horas do día, os 365 días do ano, rodeado de música. Ademais das clases na escola e de dirixir a banda de Guitiriz, é mestre en Meira, onde dirixe a banda, que este sábado ofrecía un concerto xunto á prebanda e os grupos de gaitas e de acordeóns da Escola Municipal de Música. É ademais o responsable das ensinanzas musicais na Uned Sénior nas aulas de Momán (Xermade), Guitiriz e Paderne; dende este verán está á fronte da súa propia empresa de xestión de servizos musicais, Soilar; e é integrante de Foliada de Bosende de Lugo e Os Valuros de Castro de Rei.

Fran Cupeiro. EP

Este último supuxo a súa porta de entrada á música con só sete anos e aos 14 decidiu que iso era ao que quería dedicarse o resto da súa vida. Aos 41, leva 34 tocando e neste tempo foi liando a toda a súa familia, incluídos os seus tres fillos. Logo de estudar no conservatorio de Vilalba, licenciouse en saxofón no Superior de Música da Coruña e leva xa 20 dando clases. Na actualidade ten máis de 350 alumnos e imparte unha media de oito horas diarias.

Fran séntese orgulloso de contribuir, día a día, a que existan formacións musicais que son embaixadoras dos seus respectivos pobos. "O que fago é compartir os meus coñecementos e a partir de aí construír unha gran familia musical", resume Cupeiro, en cuxa cabeza non deixan de bulir os proxectos, sobre todo os que xiran ao redor dos máis pequenos, da canteira. O futuro da música.

E foi xusto o bo facer dunha profesora a que fixo decidirse a Antía Franco Caaveiro pola frauta traveira, que estuda no conservatorio coruñés. Con 20 anos, esta moza pontesa que tamén canta e toca a gaita, sabe que isto é a o que quere dedicarse, do que quere vivir.

Antia Franco, Alvaro garcia y Diego Barro, de >as Pontes y Xalo Rubio de Ferrol, forman un nuev grupo de musica tradicional Nimbos.

Antía, que forma parte da Banda das Pontes e de No Cómbaro, fundaba este ano o seu propio proxecto, Nimbos, un grupo do que boa parte do repertorio son poemas musicados e co que "desfrutamos un montón". Tocaron o venres, xunto a No Cómbaro e a Rondalla Vila da Pontes na extensa programación de Santa Icía, que incluía tamén un concerto de corais, un pasarrúas de Canavella ou o concerto de Fisión Atlántica Ensemble. E aínda quedan actos nun pobo "con moito movemento musical", destaca Antía.

"Sempre tiven claro que a música ía estar presente na miña vida, gústame interpretar e crear", resume unha moza que aos tres anos xa se introducía nun mundo que nunca deixou, no que sente especial predilección polo folk e pola música tradicional e ao que contribúe coas súas propias composicións.

Grupo de gaitas de Meira. TEÓFILO LÓPEZ

Axenda: o que falta para honrar á patroa

Guitiriz

Mércores 22. 12.30h. Foliada con Na Casa Zoqueiro. Ceip Lagostelle.

Mércores 22. 20.30h. Concerto do grupo infantil, do grupo de gaitas e baile e do grupo de cantos de taberna de Xermolos. Casa Habanera.

Xoves 23.13.30h. Foliada con Na Casa Zoqueiro. Ceip Santo Estevo de Parga.

Xoves 23. 20.30h. Actuación dos grupos de canto e pandeireta de Xermolos. Casa Habanera.

Venres 24. 20.30h. Concerto da Coral Xermolos e de Amigos da Música. Casa Habanera.

As Pontes

Mércores 22. 19.00h. Concerto ‘Música de cine’ a cargo do profesorado do conservatorio. Casa Dopeso.

Xoves 23. 18.00h. Os Xoves na Biblio ofrecen ‘Rockservatorio’. Casa Dopeso.

Venres 24. 19.30h. Concerto de música tradicional. Actúan a Escola Municipal de Acordeóns, Feroces da Galgueira, a Banda de Música Xuvenil e a Banda de Música. Auditorio Cine Alovi.

Domingo 26. 13.15h. Misa de Santa Icía e ofrenda floral no monumento aos músicos, coa actuación de Canavella. Igrexa de Ribadeume.

Luns 27. 19.00h. Concerto de portas abertas da Escola de Música Tradicional do Concello. Cine Alovi.