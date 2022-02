A música, mellor en grupo

A música, coma moitas cousas na vida, é mellor desfrutala en boa compañía. E iso téñeno moi claro na Escola Municipal de Música de Guitiriz onde desde hai tempo apostan por traballar en conxunto para obter mellores resultados.

Luana, Leonor, Olaia, Jesús e Almendra son os últimos integrantes dun grupo no que cun saxofón, dúas frautas, unha trompa e un trombón descubrirán o marabilloso mundo do ritmo e a melodía e desfrutarán desta nova experiencia que lles abrirá paso para pasar a formar parte da banda guitiricense. "O que nos gusta facer na escola é traballar desde os inicios en conxunto por moitas razóns: os alumnos aprenden mellor as disciplinas, acostúmanse a escoitar ao resto e é un punto de motivación moi bo para eles porque ven como os compañeiros van avanzando e pásano moito mellor. Con este método aprenden moito máis co obxectivo de que se incorporen canto antes á banda coñecendo xa como se traballa nunha formación musical", precisa Abel Riveira, director e profesor da escola guitiricense, que conta con case tres décadas de vida e actualmente está integrada por case 90 alumnos.

Desde os seus inicios a escola foi ampliando as súas disciplinas e hoxe en día, ademais de formar aos futuros integrantes da banda, ofrece clases tanto de música clásica, coma tradicional galega ou incluso rock. "Temos un pouco de todo porque o que nos gusta é ofrecer unha gran variedade de estilos para que a persoa que queira desfrutar coa música poida facelo sen que o estilo sexa un impedimento. Así, temos a xente que se enfoca máis cara as gaitas e outros que tocan guitarras eléctricas, por exemplo. O importante é pasalo ben", comenta o mestre.

A agrupación ofrece formación gratuíta todo o ano para nenos de 4 a 7 anos para que os máis pequenos empecen a familiarizarse coa música desde as primeiras etapas. Os rapaces ensaian os venres e os sábados e a canteira musical estase renovando constantemente.

"Cada ano imos medrando máis, captamos aos rapaces nas etapas iniciais e ímolos enfocando cara os instrumentos. Precisamente agora mesmo a banda estase renovando", indica Riveira, quen precisa que a pandemia foi un dos motivos que os levou a facer cambios. «Ata que chegou o covid estabamos enfocados dun xeito e agora tivemos que cambiar. Como a moitos sectores afectounos moito o tema das limitacións, a anulación de concertos, ter que estar a metro e medio para tocar... Temos que irnos adaptando pouco a pouco e está sendo duro, pero estamos seguros de que imos saír adiante», recalca o docente.

E é que se algo transmiten na escola guitiricense é o sentimento de ser unha gran familia e, sobre todo, unhas ganas inmensas de seguir adiante cun único obxectivo: desfrutar da música e facer desfrutar dela ao seu público.