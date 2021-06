La música, desde la cuna

Dicen que la música ayuda al desarrollo de la mente y de la inteligencia y el conservatorio de As Pontes apostó este curso por potenciarla desde la cuna. Elena Tenreiro, profesora de violín en el centro pontés desde hace una década, tenía desde hace tiempo la idea rondando en la cabeza, pero su propia maternidad y la pandemia la obligaron a retrasarlo algo más de lo esperado, hasta este curso, y la experiencia, dice, ha sido un éxito.

"Tenía la certificación de Music Learning Theory de Edwin Gordon de cero a tres años y la completé con de tres a seis. Llevaba tiempo queriendo hacer estas clases y se lo propuse al jefe de estudios, y él, al Concello", explica, agradeciendo el apoyo de todos. Así surgieron unas clases por las que este año pasaron una treintena de bebés y sus padres y que para el curso que viene ya cuentan con lista de espera.

"Por el covid hicimos grupos más reducidos, con menos gente de lo normal", dice la profesora, que espera que la situación se vaya normalizando para poder incrementar el número de personas por grupo. Pero el funcionamiento será el mismo.

Las clases de Estimulación Musical Temperá son de 45 minutos semanales. "Nos sentamos en círculo, con nuestra esterilla y nuestros calcetines gorditos y empezamos la clase siempre con la misma canción", dice Elena, que explica que no es una formación al uso.

"Son niños muy pequeños y es normal que haya momentos en los que se evadan, pero eso no es importante. Ellos van absorbiendo aunque parezca que no están todo el rato concentrados porque siempre están escuchando", explica la profesora, que basa sus clases en canciones, la mayoría no popularmente conocidas, y cantadas a capela. "Utilizo muy poca música grabada, y son canciones de pregunta respuesta con la profe, para que ellos interactúen", dice Elena, que asegura que las clases son "muy gratificantes" y "divertidas".

"A los padres les encantan y a los niños también y me sorprende mucho la evolución que tienen. La música es buenísima para su desarrollo integral: para la concentración, la escucha, la psicomotricidad...", dice, mientras explica que con los que son más mayores también descubren instrumentos como las maracas, las castañuelas o los xilófonos.

Para los que tengan curiosidad, esta semana están programadas varias jornadas de puertas abiertas para dar a conocer esta iniciativa. Serán mañana jueves, a las 17.00 y a las 18.00 horas, y el viernes, a las 18.00 horas.