O museo do Castro de Viladonga despide a Manuel Díaz Díaz

Co prematuro falecemento de Manuel Díaz Díaz, aos 60 anos de idade, vaise tamén unha parte da historia do Museo do Castro de Viladonga. Un templo da sabedoría castrexa no que o delineante lucense participou activamente, naquel ano 1986 da súa inauguración, na montaxe.

A súa depurada técnica co debuxo permitiulle reproducir de maneira case exacta algunhas das pezas que foron achadas no xacemento chairego nas primeiras prospeccións, e que posteriormente pasaron a formar parte dunha exposición que, dende aquela, xa se renovou en ata dúas ocasións.

Así, os seus debuxos pasaron das vitrinas a formar parte para sempre do arquivo documental dun museo que tamén protexeu no seu labor como vixiante a finais dos anos 80, un periodo no que o centro estaba baixo a dirección de Felipe Arias.

Pero a súa vinculación coa institución permaneceu intacta durante moito máis tempo, como proba que Díaz foi un dos socios fundadores da Asociación Amigos do Museo do Castro de Viladonga, onde traballou arreo para poñer en valor todo o que se facía dentro e fóra daquelas paredes.

As mesmas que agora choran a súa marcha inesperada, un adeus precipitado que non cambiará a paixón que sentía por todo o que rodeaba o Castro de Viladonga. E seguro que alá onde estea, seguirá debuxando pezas e custodiando unha historia que non se entendería sen a súa figura e o seu traballo.