Musealización en Cabreiros: memoria da vella igrexa da parroquia

O lugar

A musealización da igrexa vella de Cabreiros levouse a cabo no mesmo lugar onde estaba o templo, á beira da LU-170 (Mesón da Cabra-Cabreiros), ao carón do cruce coa LU-861 (Vilalba-As Pontes), e ben preto da antiga escola do Chao, tranformada hoxe en local social da parroquia.

Historia

A igrexa ergueuse en dous séculos distintos, unha parte da nave era do XVI e a capela maior, que tiña un arco de medio punto que diferenciaba as dúas partes, do XVIII.

Último oficio

O templo deixou de usarse en 1980, dado o deterioro que presentaba.

Varios arcos de medio punto espallados nunha praza chaman a atención de quen pasa. Convidan a botar unha segunda ollada, e unha terceira. Que fan aí, no centro do Chao de Cabreiros, esas vellas pedras coidadosamente dispostas? A resposta ofrécea unha placa na parede dun restaurado alpendre que tamén forma parte do conxunto. O 3 de xuño de 2006, inaugurábase a musealización do antigo emprazamento da igrexa parroquial de Cabreiros.

A construción, xa fóra de uso, derrubárase nos anos 90, polo que a asociación veciñal apostou por un proxecto para pór en valor o que xa non era máis que unha morea de refugallos arquitectónicos. O bispado, Patrimonio e Concello apoiaron unha iniciativa que hoxe é unha realidade e preserva algúns dos elementos máis senlleiros do templo, coma a inscrición en pedra que lembra as obras feitas en 1746.

Unha pía, as lápidas e dous sepulcros ou o relevo que preside un dos tres arcos recuperados manteñen viva a memoria da parroquia ao tempo que ofrecen un espazo de lecer único a veciños e a visitantes. Ademais, este serve de punto de partida dunha senda ciclista e peonil que leva a área recreativa e ao campo de fútbol e do roteiro circular de sendeirismo Trimaz-Cabreiros, de 13,8 quilómetros.