Músculos con ADN chairego

Hace cuatro años la vilalbesa Julia Cabarcos no sabía lo que era «ni una pesa ni una proteína». Muchos entrenamientos y dietas después, la chairega se ha convertido ya en una de las culturistas con más nivel de Galicia. Y también de España, donde ha logrado alzarse con el título de campeona absoluta en su tercera temporada como profesional.

"Conocí a un chico y empecé a entrenar y a hacer dieta. Luego llegó la competición. Y así, poco a poco, me fue gustando y me fui enganchando. Antes no había cogido una pesa en mi vida", resume Julia Cabarcos sobre una afición que se ha transformado ya en un modo de vida.

Y es que para estar tan definida y a este grandísimo nivel -la deportistas vilalbesa ocupa la posición decimoctava en el ránking mundial de fisicoculturismo-, ha tenido que trabajar duro en el gimnasio, pero también fuera de él, además de asumir muchos sacrificios en su día a día.

"La preparación se divide en dos fases. La de volumen, que dura unos seis meses, y la definición, que es previa a cualquier competición", explica la vilalbesa, quien relata que en la segunda parte de este largo proceso además de entrenar "cinco o seis días a la semana durante al menos una hora", también tienen que alimentarse solo a base de "arroz, pollo y verduras", sin saltarse "ni un pistacho".

"Suelo hacer varias sesiones de cardio de unos 45 minutos durante la etapa de definición, es cuando tenemos que perder más grasa", añade Cabarcos, quien sigue siempre las directrices que le marca Arturo Castañeda, su preparador desde que se inició en esta aventura.

"Gracias a él estoy haciendo realidad todos mis sueños. Es un apoyo fundamental. Tira de mí, me ayuda, me motiva, me enseña y me mantiene con los pies en el suelo, porque en este mundillo es muy fácil perder la cabeza cuando te ves bien", asegura la chairega, que ahora mismo acaba de terminar una temporada "redonda", tal y como ella misma la define.

Y es que al título de campeona de España logrado en la competición celebrada en Estepona (Málaga), se suman también los brillantes resultados cosechados en varias pruebas de carácter internacionales a las que ha acudido a lo largo de este último año.

"Gané la Arnold Classic Europe, que se celebró en Barcelona, en la categoría 'woman physique'. También conseguí ser la mejor en máster y sénior en el Diamond Cup de Madrid, y fui segunda el pasado fin de semana en la misma prueba que se disputó en Roma", enumera la culturista, quien ha conseguido todos estos títulos tras entrenarse duramente en las instalaciones de la Casa del Agua, en A Coruña, ciudad en la que reside ahora.

Allí tiene previsto continuar con su preparación para los próximos retos, que no llegarán previsiblemente hasta 2021. "Después de haber conseguido el campeonato de España, el siguiente paso es trabajar durante todo el próximo año para tener un físico más redondo, no tan fino y delicado, y acudir solo a pruebas internacionales", afirma Julia Cabarcos, quien no tiene previsto desengancharse por el momento de esta disciplina que suele causar sorpresas.

"No hay mucha devoción por el culturismo y menos entre las chicas. En Galicia puede haber cinco o seis como mucho que estén competiendo ahora, y el Arnold Classic Europe solo lo ha ganado otro gallego", cuenta la culturista vilalbesa, quien prefiere no hacer caso a los comentarios negativos de la gente.

"Me quedo con los que admiran lo que hago, me respetan y me apoyan", dice la joven, que quiere seguir llevando el nombre de Vilalba a lo más alto con sus músculos y su esfuerzo.