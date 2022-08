As musas viven ao pé do río Eume na área recreativa da Ribeira Nova

Localización

Despois de completar toda a Avenida da Habana hai que coller a estrada que conduce ao encoro da Ribeira e deterse na Ribeira Nova, un lugar que está perfectamente sinalizado. A man esquerda hai habilitada unha zona de aparcadoiro e, á dereita, o acceso á área recreativa.

Sendeirismo

Este emprazamento é un dos puntos polos que discorren varias rutas de sendeirismo—entre elas a PR-G 103 ou a PR-G 203— que permiten desfrutar do patrimonio cultural e natural das Pontes.

Eventos

Son moitos os grupos de mozos que teñen escollido nalgunha ocasión este lugar para celebrar unha churrascada, pero tamén hai quen solicita ao Concello esta zona para festexar incluso a súa voda.

Río Eume ao seu paso pola área recreativa da Ribeira Nova. M.MANCEBO

Entre carballos, bidueiros e algún ameneiro e co incesante murmurio do río Eume de fondo como a mellor das melodías, a área recreativa da Ribeira Nova, nas Pontes, é un dos recunchos máis especiais para o artista e tatuador Juan Prieto, natural do barrio de Pedrafita, na parroquia do Aparral.

É alí, nese lugar rodeado da natureza máis pura e auténtica, onde atopa inspiración para algunha das súas creacións. "Debaixo da ponte que hai na área recreativa deseñei de principio a fin cuns colegas o mural Irse", asegura en referencia ao traballo que fixo dentro do proxecto As Pontes EnPezas, unha homenaxe á emigración que pode visitarse na Rúa Irmáns Tojeiro.

Juan descubriu a área recreativa da Ribeira Nova cando tiña "14 ou 15 anos". "A primeira vez fun facer unha churrascada, e dende aquela vou de vez en cando, sobre todo no verán", asegura o mozo, ao que lle fascina a tranquilidade e a paz que se respira neste recuncho a pouca distancia do corazón urbano das Pontes.

Juan descubriu este emprazamento cando era un rapaz. EP

"Cando non teño nada que facer, gústame achegarme ata alí. Estar tranquilo, porque non tes quen te moleste, e desfrutar da contorna", engade Juan, confirmando que ademais, cun pouco de fortuna, sempre se pode desfrutar das vivencias únicas que ofrece este espazo e os animais que viven nel.

"Hai só uns días vimos saír da auga algo que parecía unha marta ou un visón americano coas súas crías. Un espectáculo", afirma o artista, profundando noutras opcións que ofrece este emprazamento.

A carón das augas do Eume discorren varias rutas de sendeirismo e mesmo unha de bicicleta, que conduce aos máis intrépidos ata o pantano. "Non a fixen nunca, pero gustaríame", di Juan, quen anima a descubrir este espazo no que viven as musas e que ademais é ideal os días de máis calor pola agradable temperatura que se respira.

Os que decidan visitalo ao mellor se atopan con el, que seguro estará encantado de botar unha parola, mentres argalla nalgunha das súas creacións cheas de cores e simbolismo e que teñen un selo moi personal. Agora, sabemos tamén, que contan coa pegada do Eume.