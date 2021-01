Muras terá un orzamento de 1,8 millóns en 2021, con máis fondos para uso social

O Concello de Muras contará cun orzamento de 1.830.120 euros para este 2021, o que supón unha lixeira baixada de 24.000 euros con respecto ás contas validadas do pasado exercicio.

O alcalde, Manuel Requeijo, recoñeceu que "o contexto é complicado", polo que se está a facer un esforzo en partidas coma a de servizos sociais, que ascende a 368.000 euros, para o mantemento do SAF ou do PAI. No caso do Servizo de Axuda no Fogar, son as arcas municipais as que asumen o incremento do custo da súa prestación. "A Xunta paga o mesmo, a doce euros a hora, pero o Concello subiunas a 15, un custo que asumimos, mellorando a calidade do servizo", precisa o rexedor.

Porén, o goberno local non puido facer unha previsión de obras, ao non saber como quedará o reparto de tributos doutras administracións. "Aínda descoñecemos os ingresos que terá o Concello, é algo frustrante", lamenta Requeijo, lembrando que a administración local é "un piar fundamental", ao ser a que coñece de primeira man as necesidades veciñais.

Ao non ter claro os fondos cos que contarán, e confiando en que se incrementen ao longo do ano, no capítulo de investimentos só figuran 40.000 euros para o proxecto de acondicionamento do edificio do centro de saúde. O orzamento total é de 250.000 euros, do que se prevé que a Xunta achege a metade.

O Concello tamén destina 130.000 euros para facer fronte aos gastos da recollida do lixo e do funcionamento do punto limpo e 82.000 para organizar en 2021 as tres grandes citas do municipio —Romaxe Artesá, Feira do Mel de Montaña e Feira do Poldro e do Gando do Monte—, sempre que as circustancias o permitan.

E para continuar coa promoción de Muras, aproveitando a obtención do selo Starlight, resérvanse 8.000 euros nunha partida destinada a promoción turística, que Requeijo precisa que podería ampliarse en función dos proxectos que se aposte por levar a cabo.

No tocante ás axudas da luz, que nesta última convocatoria se incrementaron cunha liña de 1.500 euros para pemes e autónomos, ademais de elevarse a 600 para o recibo doméstico, a partida prevista é de 77.000 euros, que tamén podería ampliarse se fose necesario.

O equipo de goberno, formado por BNG y PSOE, validou os orzamentos, mentres que o PP, como precisou a súa voceira, Eugenia Requeijo, preferiu absterse, ao entender que se podería facer un reparto diferente dos fondos e investir máis en obras e na prestación de servizos aos veciños.