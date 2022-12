Muras renovará el Campo da Feira do Viveiró con más de 450.000 euros

La junta de gobierno de la Diputación de Lugo aprobó en su sesión de este viernes suscribir un convenio de colaboración con el Concello de Muras para financiar el acondicionamiento y humanización del antiguo Campo da Feira do Viveiró, un proyecto presupuestado en 460.000 euros.

El ente provincial, según anunció la portavoz socialista de la Diputación, Pilar García Porto, aportará 409.000 euros en dos anualidades para ejecutar esta actuación, mientras que el 10% restante del presupuesto saldrá de las arcas municipales.

"A colaboración económica que aprobamos servirá para darlle unha nova imaxe e para facer máis accesible e cómodo para a veciñanza un espazo social tan importante como o Campo da Feira do Viveiró, que acolle eventos importantes para este municipio e para a comarca como pode ser a Feira do Mel", precisó García Porto.

La diputada provincial destacó también esta ayuda como un ejemplo "da continua colaboración que dende a Deputación de Lugo prestamos aos 67 concellos da provincia para que poidan ofrecer máis e mellores servizos aos seus veciños co obxectivo de fixar poboación no territorio".

Este convenio llega tras una colaboración similar entre ambas administraciones para mejorar el entorno de la Praza da Galeguidade de Muras. Las obras, financiadas íntegramente por la Diputación con 220.000 euros, afrontan su recta final y fue precisamente al darse a conocer ese convenio cuando desde el Concello murés el regidor, Manuel Requeijo, planteó la posibilidad de realizar una actuación en la plaza de O Viveiró.

"O Muras do futuro". "Estas obras son a base do Muras do futuro", manifestó el alcalde, asegurando que ambos proyectos, tanto el de la Praza da Galeguidade como el del Campo da Feira do Viveiró "cambiarán a fisionomía do concello". Además, permitirá ofrecer a vecinos y visitantes unos espacios renovados en los que se "crearán outras necesidades que trataremos de ir suplindo pouco a pouco", concluyó.

Otros asuntos: ascensores y ayudas a entidades

La junta de gobierno adjudicó el contrato para el mantenimiento de ascensores por casi 10.000 euros a Otis Mobility SA y aprobó la concesión de cinco ayudas a entidades de la provincia.



Seis edificios



La prestación del servicio de mantenimiento de ascensores será por dos años y comprende los situados en el Pazo San Marcos, el Fogar de Santa María, el Museo Provincial, el Centro de Formacion Audiovisual, el edificio de la extinta Suplusa y el Pazo de Tor.



Casi 26.000 euros



A través del conocido como Programa para a Dotación e Mellora de Servizos Comunitarios, del que se benefician 55 colectivos que se repartieron 300.000 euros, se aprobaron ayudas a cinco entidades de A Fonsagrada, Begonte, Riotorto, Taboada y Baleira. Son casi 26.000 euros