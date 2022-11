Muras presume de la calidad de su miel

"O que nos traslada a xente é que o mel de Muras está riquísimo e que é de moita calidade, con un sabor único e natural. A capital do mel en Galicia é Muras", aseguró con rotundidad el alcalde murés, Manuel Requeijo, para cerrar la séptima edición de la Feira do Mel de Montaña, la cual seguirá "mentras a xente siga valorando este produto noso".

La plaza de O Viveiró acogió en la jornada de ayer a cientos de personas que visitaron una carpa con más de una veintena de puestos -entre apicultores y vendedores de otros productos gastronómicos como faba de Lourenzá, embutidos o quesos, entre otros- y que también acogió talleres infantiles y otras propuestas gastronómicas -una degustación a cargo de Beatriz Sotelo y un taller de coctelería con miel con Diego Mosquera- para poner en valor la miel muresa, en la que el brezo y el castaño son los protagonistas principales.

Ganadores del concurso de calidad de la miel de Muras. M. ROCA

"Temos un produto único e diferenciado que temos que cuidar", afirmó el teniente de alcalde, Mario Rouco, que agradeció a los vendedores que acudieron con sus puestos su presencia porque "eles son os que fan a feira" y a la Casa do Mel su colaboración con la cata de la miel de Muras, en la que este año participaron once muestras que se valoraron el sábado.

"Despois dun ano difícil, entre a velutina e o cambio climático, que se reflexou nos meles, aínda así a calidade do mel de Muras é indiscutible. Para o xurado foi moi difícil a decisión porque todas as mostras eran moi parecidas", reconoció Manuel Ferreira, presidente de la Casa do Mel.

El primer puesto recayó en César Castro Piñón, de Viveiro pero con colmenas en el concello murés, quien además hizo doblete al ser reconocido también con el premio al mejor miel monofloral de brezo.

"Non contaba con ningún premio. Levo varios anos presentando mostras e é o primeiro que gaño", explicó el vencedor, sorprendido tras una campaña en la que la producción fue "bastante máis baixa que outros anos, pero polo que se ve a calidade é boa".

Degustación de cócteles con miel. M. ROCA

El segundo puesto fue para el apicultor vilalbés Iván Díaz Souto, que se manifestó también en la misma línea. "Foi un ano malo polo tempo. Nós porque estivemos moi encima e salvamos bastante produción, pero foi como medio ano bo. Houbo socios que non sacaron nada", explicó el también presidente de la asociación Serra da Carba.

Javier Vázquez, de Mel Vituco, y Cristina Chao, de Picos de Coruxos, ambos de O Viveiró, también apuntaron que la campaña fue peor que otros años y que la feria no fue de las mejores en cuanto a ventas, pero agradecieron que se organice esta cita para dar a conocer su producto y todas las posibilidades gastronómicas que ofrece.