Muras pone en valor la ganadería extensiva en la XXXVI Feira do Poldro

El Concello de Muras celebrará el domingo 22, en el Alto da Gañidoira, la XXXVI Feira do Poldro e do Gando do Monte, aunque en esta edición, tal y como avanzan desde el Concello, no habrá ejemplares de vacuno "como medida preventiva ante a incidencia da Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE) e da lingua azul".

Paula Gómez, teniente de alcalde muresa y coordinadora del programa de la feria, destacó que la cita, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, pone "de relevo a actividade gandeira, moi importante no concello" y promociona "a carne de poldro e de vacún, un produto autóctono de gran calidade, de animais criados en liberdade e cunha alimentación natural". Agradeció además la colaboración de los ganaderos.

Cartel promocional. CRISTIAN PRIETO

La presentación de la feira, que tuvo lugar en A Gañidoira, también contó con el alcalde, Manuel Requeijo; el presidente de la asociación de cabaleiros Atila, Benigno Gómez; y la diputada provincial Iria Castro, quien valoró un evento que genera "unha actividade económica importante" y ensalza "o valor ambiental, social e cultural da gandeiría e dos sistemas tradicionais de cría no monte".

Vicepresidencia de la Diputación de Lugo colabora en la organización de la feria, que Paula Gómez destacó como "un día de recoñecemento a avós, avoas, nais, pais, veciñas e veciños que xa non están con nós pero que nos ensinaron moito sobre o mundo cabalar e vacún, sobre o valor da constancia, da palabra e do trato"

Programa de la XXXVI Feira do Poldro

10.00h. Apertura de la feira, animada por el dúo Gaia y el grupo de música tradicional No Cómbaro y con la exposición de fotos Muras, recordos e identidade. A identidade esténdese ata onde chegan o recordos, de Maider Pumariño.

10.30h. Calificación del ganado.

11.00h. Exhibición de escultura de madera con motosierra.

11.30h. Hinchables y toro mecánico. Hasta las 14.30h.

11.30h. Concurso morfológico de Puraga.

12.00h. Exhibición de herraje.

12.00h./14.00h. y 16.00h./18.00h. Inicio de los bautismos hípicos con el Pony Club. Actividad infantil gratuita.

12.30h. Desgustación de la hamburguesa A Gañidoira.

13.00h. Desfile de montura tradicional y caballos engalanados de Puraga.

15.30h. Carreras de andadura.