Muras | O municipio do vento pasou de 15 a 22 parques eólicos

Terra Chá y Meira albergan casi el 80% de los parques eólicos que hay en Lugo. Ambas comarcas poseen 33 estaciones de las 42 existentes en la provincia y de las 105 de toda Galicia.

Este era o titular dunha noticia publicada neste suplemento da Chaira o martes 28 de novembro de 2006, dando conta da relevancia que estaba a acadar esta enerxía renovable na zona, onde había xa instalados ao redor de 900 viraventos. E se na comarca hai un municipio que, sen dúbida puidese levar merecidamente o sobrenome de o do vento, ese non sería outro ca Muras.

Naquel ano 2006 tiña xa 15 parques operativos, é dicir, case a metade dos que había na volta —varios compartidos con outros concellos, porque os eólicos non entenden de marcos— e outros cinco máis en proxecto, como por exemplo o de Coruxeiras, impulsado por Norvento en Irixoa, con 31 aeroxeradores e un investimento de 39 millóns de euros, cuxa construción se iniciaba a comezos dese mesmo ano.

Máis chamativas son aínda estas cifras se se ten en conta que o primeiro parque murés se instalaba en decembro de 1998 e que en pouco máis de medio século son xa 22 os que están en funcionamento, oito só en territorio murés e 14 compartidos cos municipios veciños de Abadín, Vilalba, Xermade, Ourol, O Valadouro e As Pontes.

As diferentes instalacións, algunhas delas non exentas de polémica, foron impulsadas por media ducia de empresas e acadan unha potencia total instalada de 481,7 megavatios. A

estes operativos poderían sumarse outros tres máis que están en fase de tramitación e mesmo un cuarto que está autorizado dende hai anos, pero que non ten data de construción. Dende a Xunta avanzan que hai tamén outros dous en proxecto e unha repotenciación prevista.

Fondo de compensación ambiental

E en 2010 foi precisamente a Administración autonómica a que apostou por conceder as primeiras axudas do popularmente coñecido como canon eólico, oficialmente denominado Fondo de Compensación Ambiental, a través do que a Xunta prevía compensar aos concellos con parques instalados polas inconveniencias que estes puidesen causar, ao tempo que lles achegaba fondos para impulsar proxectos propios.

Muras era e segue a ser o municipio galego que máis fondos recibe por este concepto, cunha asignación total, dende o ano 2010 ata 2023 —a convocatoria de 2024 aínda non está resolta— que ascende a 7.868.036,34 euros.

Os criterios de concesión variaron ao longo destes 14 anos e a contía asignada ao municipio chairego foi indo a menos, pasando dos ao redor de 650.000 euros das tres primeiras convocatorias aos pouco máis de 500.000 destas últimas.

Os primeiros anos, o Concello, con daquela alcalde Issam Alnagm á fronte, destinounos maiormente á creación da aldea de Carelle Grande —adquiríronse terreos e construcións que se rehabilitaron—, na actualidade sen uso.

Dende o ano 2015, co cambio de goberno, apostouse por diversificar o seu uso e realizar melloras de servizos, como instalar iluminación eficiente en todo o concello e traídas de auga. Tamén se rehabilitaron edificios públicos coma a casa do médico, o colexio ou o centro de saúde, ademais de aunar natureza e o turismo coa creación de sendas e de paseos.

Axudas municipais para o recibo da luz

"Somos críticos co reparto que se fai, a Xunta de Galicia recada 2,2 millóns cos muíños de Muras todos os anos", apunta o rexedor murés, o nacionalista Manuel Requeijo, que recoñece que todos estes parques que xa forman parte da paisaxe muresa "achegan ingresos" —o Ige situaba Muras como o municipio co produto interior bruto máis alto de Galicia en 2020—, pero tamén contan co "seu lado negativo", posto que "os que os teñen a 200 metros da porta da casa sofren as consecuencias".

Para paliar este impacto, o Concello leva xa oito anos concedendo subvencións para axudar a pagar os recibos da luz. A estas axudas anuais —as deste 2024 aínda non se convocaron, e o rexedor avanza que conta facelo de cara ao verán—, primeiro pensadas só para particulares e dende a pandemia ampliadas tamén para pequenas e medianas empresas, destínanse entre 90.000 e 100.000 euros de fondos propios cada ano.

Manuel Requeijo defende esta iniciativa municipal coma unha medida "de xustiza social" neste paraíso de Eolo, precisamente pola convivencia diaria con eses viraventos que se converteron xa nuns veciños máis de Muras.

Muras, en 18 curiosidades

1 Ola

A muresa Inmaculada Pumariño, de 25 anos, abría a parafarmacia Botica en Vilalba.

2 De pequenos...

O alcalde aseguraba nunha entrevista que o maior problema do municipio era "la escasez de niños". No ano 2006, só nacía un neno en Muras.

3 ...E maiores

Fe Jarel, panadeira do Burgo de 85 anos, recordaba os 62 que pasou no negocio e os tempos nos que se repartía a cabalo.

4 De premio

Nado en Siria, Issam Alnagm chegou a Muras en 1989 como médico e converteuse nun dos alcaldes máis coñecidos. Neste 2006 tanto organizaba as festas como gañaba campionatos de tute.

5 Por escrito

A pedagoga Antía Cal, nada na Habana de familia muresa, e coñecida como Tita do Mesón e que hoxe lle dá nome ao colexio de Muras, publicaba a autobiografía Este camiño que fixemos xuntos, editada por Galaxia.

6 A anécdota

Por unha gran nevarada o 4 de marzo, un grupo de 30 persoas que comeron en Casa Cándida, non puido marchar. Ao peche da edición do día, recollíase que "se disponían a repartirse entre las casas del lugar para pasar la noche". E Cándida aseguraba que "comida no les va a faltar".

7 De fóra

Unha filla do alcalde murés participaba no mes de setembro en Madrid nunha festa da embaixada de Qatar.

8 Protagonista

O pintor murés José López Soto expoñía 16 bodegóns no centro comarcal da Mariña Occidental, en Viveiro.

9 Fume

O Concello quería facer dez vivendas dirixidas principalmente a familias novas, para asentar poboación.

10 Nubes e claros

Na Gañidoira, a neve obrigaba a usar cadeas en varias ocasións e provocaba un caos circulatorio a comezos de marzo.

11 No bandullo

A VII Festa da Caza de Muras citaba a 700 persoas que degustaban paella de corzo e faisán, corzo estofado asado e xabarín estofado.

12 O titular

Con la escopeta en la hamaca. Así se contaba a apertura do local de turismo rural Casa Viveiró, que ofrecía cacerías nunha finca de 450 hectáreas.

13 Industria

A empresa Plásticos Ferro era daquela a segunda en facturación da comarca, só superada por Lactalis, e a que tiña máis empregados, 220.

14 A Deus rogando...

Un veciño de Muras, Manuel Requeixo, reuníase co daquela delegado de Medio Rural, Emilio López, Milucho, para presentar unha queixa sobre a LU-540, asegurando que as obras do vial poñían en perigo a súa explotación gandeira, de 40 cabezas, ademais de poder afectar a unha área recrativa con tres muíños.

15 Soa ben

A asociación ecuestre Atila organizaba o 9 de setembro a Festa do San Xián de Irixoa, na que actuaba a Banda de Gaitas de Muras.

16 Con historia

A Feira do Poldro acadaba a súa décimo novena edición con 900 reses. Na actualidade leva 35 e é Festa de Interese Turístico de Galicia.

17 Deporte

O equipo de fútbol de Muras asinaba un gran inicio da tempada 2006-2007, pechando o ano como campión de inverno de Segunda Rexional.

18 Adeus

A actuación na verbena da orquestra Añoranza poñía fin a tres días de festexos nas patronais de San Pedro e a Virxe do Cobre, nas que tamén actuaba o grupo musical Ráfaga.