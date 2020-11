Muras ensalza los productos del otoño a través de setas y miel de montaña

La miel y las setas, productos estrella de Muras, tuvieron su día grande este sábado en O Viveiró, con la celebración de la IV Cata de Mel da Montaña y la primera de las jornadas micológicas, con el chef Antonio Díaz y el experto José Luis Cuba, que continuarán este domingo con un taller de cocina.

Las restricciones por covid-19 no sirvieron para deslucir unas actividades que se mantienen en el calendario y, en concreto la cata, sirvió para "fomentar a calidade do mel e dos apicultures de Muras, tanto aos novos como aos de sempre" pese a la ausencia de la feria anual, apuntó el teniente de alcalde, Mario Rouco, que no perdió la oportunidad de destacar el «inmenso valor» de los productos de la zona, fruto "das condicións que se dan nesta zona".

En las particularidades de la miel de Muras también se fijaron los seis catadores -Antonio Díaz, José Luis Cuba, Julio Trigo, Cristina Pérez Pico, Elena López y Cristina Martínez-, que contaron con la ayuda de Manuela, el futuro de la apicultura que, pese a su corta edad, ya ha mostrado interés por el universo de las abejas.

A través de la vista, el gusto y el olfato tuvieron que elegir la mejor miel y la mejor monofloral de brezo -la variedad potencial de Muras- entre 11 propuestas de colmenas ubicadas en el municipio, con unas características muy destacadas. Pero, como año particular que es, "as meles foron moi distintas entre elas", aseguró Isabel Goti, de la Casa do Mel de Goente. "O primeiro e o segundo conseguiron puntuacións moi altas con respecto aos demais", señaló, síntoma de la «profesionalización» que se está dando entre los productores de la zona, una treintena de ellos miembros de la Casa do Mel, que reúne a 293.

Los ganadores se darán a conocer el viernes día 20 a las 20.00 horas en la Casa do Médico, en una entrega de premios adaptada al protocolo sanitario.

Por su parte, las setas no fueron menos protagonistas. La jornada de ayer estuvo marcada por un primer acercamiento a través del modo de vida de estos hongos, sus características y variedades, y hoy es el turno de la gastronomía, con una convocatoria a la que asistirá una decena de personas y que dará por finalizado un fin de semana de lo más otoñal en O Viveiró.