El tiempo no ayudó mucho y aunque la Feira do Mel de Montaña de Muras arrancó despacio, la octava edición de esta cita no defraudó y consiguió reunir alrededor de unos de los productos estrella del municipio a numeroso público a lo largo de toda la jornada.

"Estamos contentos, hai boa asistencia de xente, pese a que tivemos que pospoñer a feira polas obras na praza do Viveiró, porque o mel de Muras apetece tanto no mes de novembro como no de decembro", valoró el regidor de Muras, Manuel Requeijo, que se mostró muy satisfecho con el resultado de unas obras que aún hay que ultimar y que quiso poner en valor una campaña con una "produción moi abundante de mel", la cual destacó, "con humildade", como "o mellor mel de Galicia".

La cita arrancó ya el sábado con la tradicional cata de miel, una charla de apicultura y una degustación de liscos para abrir boca. Pero el día grande llegó este domingo con una treintena de puestos entre los que un total de nueve apicultores —la mayoría de la zona y una invitada con colmenas en Os Ancares— pusieron a la venta alrededor de mil kilos del dulce manjar protagonista.

Un puesto de venta en la feria. C.ARIAS

"Se vende despacio, pero es verdad que el que pregunta compra", apuntaban algunos de los vendedores a media mañana, mientras la gente poco a poco se iba animando a probar y a comprar. Y degustaron la miel no solo en los puestos de venta, sino también con recetas más modernas en el showcooking que protagonizó Lucía Freitas, propietaria y chef de los restaurantes Lume y A Tafona, que cuenta con una Estrella Michelín, y que elaboró un menú a través del que se repartió entre el público kombucha de miel, queso con miel de pimentón, guiso de cordero con miel y limón y, como colofón, un postre a base de espuma de miel con especias y caramelo de miel.

A lo largo de la jornada hubo música tradicional, un taller de cera a cargo de la Casa do Mel de Goente, de As Pontes, que fue la parada favorita de los asistentes más pequeños, que por la tarde pudieron participar en un taller de cocina impartido por Espacio Vivo.

La feria se cerró, como ya es habitual, con la entrega de premios del concurso de cata, que en esta ocasión galardonó a José Antonio Permuy con el primer premio —también se llevó el de monoflorales— y a Javier Vázquez Picos con el segundo.

"Este ano teñen unha porcentaxe de pole de breixo alucinante. Hainos que superan o 60% e os produtores bateron récord, os maiores din que nunca tiveron unha colleita tan espectacular como este ano", explican desde la Casa do Mel de As Pontes, que colabora con el Concello de Muras en la celebración de esta cita.