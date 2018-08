Muras apuesta por el abastecimiento y la biomasa con el canon eólico

El Concello de Muras apuesta por invertir en el agua y la biomasa los fondos que le reportan los eólicos. La Xunta concederá al municipio —que recibe la mayor cuantía autonómica— más de medio millón de euros del Fondo de Compensación Ambiental, conocido como canon eólico.

"O noso obxectivo é mellorar os servizos básicos", dice la primera teniente de alcalde, Belén Chao, que de las inversiones previstas con los 517.000 euros destaca la renovación y dotación de traídas.

"Había algunhas moi deficientes e outras sen facer", dice Chao, que explica que a la mejora de estas infraestructuras se destinarán 283.000 euros y que las actuaciones se harán en los núcleos de Abelaira, Ucheiras y Cabanela, Musdradas y Abidueira, a lo que se sumará otra en Coruxos.

Otra de las inversiones, de 60.000 euros, se destinará a la instalación de calderas de biomasa en dos edificios municipales, que sustituirán a las de gasóleo, con lo que se conseguirá "rebaixar facturas e contaminación e aproveitar a biomasa do concello", destacó Chao. En concreto, se sustituirá la caldera de la casa consistorial y la de la Casa de Rouco.

Las ayudas autonómicas también se destinarán a la compra de maquinaria y a la contratación de un total de diez trabajadores

Las ayudas incluyen la compra de material para la divulgación y la formación ambiental. El Concello destinará 112.800 euros a una carpa y otros elementos como un proyector, un ordenador, megafonía, mesas y sillas, y por otra parte, adquirirá nueva maquinaria —una hoja quitanieves o un cortacésped— y diez contenedores.

Otra partida, de 61.400 euros, se destinará a contratar a diez trabajadores: un técnico, un auxiliar administrativo para la coordinación documental y ocho peones forestales.

"Estas axudas crean postos de traballo, impulsan a protección ambiental e paisaxística e, en definitiva, melloran a calidade de vida dos veciños, na liña do esforzo que está a realizar o Goberno galego para crear as condicións que permitan fixar poboación no rural", destacó el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, al que Mario Rouco, el segundo teniente de alcalde, le recordó que todavía tienen una reunión pendiente.

"Soliciteina hai moito tempo para falar de servizos básicos e sobre todo pola necesidade que hai de facer melloras nos accesos a Muras", expresó.