Muras aposta por afianzar a Romaxe Artesá como "festa da cultura galega"

O Concello de Muras organizará a oitava edición da Romaxe Artesá da Chaira o día 25 deste mes na área recreativa da Veiga, tal e como anunciaron onte nunha presentación na que o goberno local insistiu na súa aposta de afianzar esta cita como "unha festa da cultura galega", que bebe do pasado pero que ten moi en conta a evolución e o momento actual.

"Non é só unha feira de artesanía, o noso obxectivo é dar visibilidade á nosa tradición e á nosa cultura, a través da música, a artesanía e a tradición", remarcou Cristina Franco, a concelleira de Cultura, que avanzou que haberá unha programación, como é habitual, pensada para todas as idades e sobre todo para o público familiar. "Queremos que todo o mundo estea incluído nesta feira e que todo o mundo poida ter un espazo para el porque a cultura é para todos", engadiu.

Unha completa programación

Fillas de Cassandra, Pan.Sen.Fron, Mekanika Rolling Band e Peter Punk e Brais das Hortas serán os encargados de poñer a banda sonora a esta oitava edición da Romaxe Artesá da Chaira, que contará cun amplo programa de actividades ao longo de toda a xornada.

Haberá algo máis de 25 postos de artesanía, que incluirán moitas demostracións en vivo. "Querémoslle dar máis visibilidade para que a xente valore o traballo artesanal", expresou a concelleira muresa, que fixo fincapé no propio espazo no que se organiza a Romaxe Artesá, "onde se facía a festa das merendas do pobo. E esa esencia é a que se quere manter viva tamén".

Nesta oitava edición, ademais, haberá dúas charlas. Unha, a cargo da asociación de mulleres San Bartolomeu de Insua, de Vilalba, en colaboración con Fusaiola, que falarán do seu traballo co liño e da historia dos teares, e outra co santiagués Luís do Río, que recupera a orixe do sancosmeiro, o sombreiro de palla tradicional, e que ten unha lexión de seguidores en redes sociais.

Como noutras ocasións, haberá xogos tradicionais e unha demostración de billarda, ademais de varios obradoiros, concretamente un de traballos en coiro con Tres Caracois e outro de redeiras, a cargo da asociación Illa da Estrela.

Entre as novidades deste ano, destaca unha exposición de fotografías antigas, a través da que se compartirán ao redor de medio cento de imaxes representativas dos veciños e tamén estará presente por primeira vez o colectivo de mulleres rurais de Muras, que promove unha exposición dos traballos que realizaron no curso de talla co vilalbés Marcos Ladra, outro clásico desta cita.

Dende o Concello animaron á xente a gozar desta nova edición da Romaxe Artesá e agradeceron a colaboración da Deputación de Lugo, que a través dun convenio achega 3.000 euros para a organización.

"Para nós colaborar con Muras e moi importante porque é un concello que sendo pequeno, do interior e rural potencia moito a cultura para demostrar que ten que ser accesible e chegar a todo o mundo independentemente de onde vivas", dixo Iria Castro, da área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, que estivo na presentación. Tamén asistiron o rexedor de Muras, Manuel Requeijo, a artesá Iria Pigueiras, a fotógrafa Maider Pumariño e a concelleira Paula Gómez.