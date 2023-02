Muras acuerda impugnar la autorización otorgada al proyecto de la mina de Silán

El Concello de Muras celebró la segunda convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para abordar la impugnación del proyecto de la mina de Silán, una decisión que salió adelante con los votos favorables de los tres ediles del BNG y el del PSOE. El PP decidió abstenerse.

La primera convocatoria de este pleno había sido suspendida porque no se logró aprobar la urgencia. La ausencia por enfermedad de la edila del BNG, Cristina Franco, y el voto en contra del PP provocó un empate a votos. Finalmente, la cita se celebró este lunes, a pesar de que los populares mantuvieron su postura en contra de la urgencia.

La convocatoria partió de una petición formulada por un grupo de vecinos de las parroquias de Silán y O Viveiró, que habían presentado un escrito en el Concello con más de medio centenar de firmas oponiéndose al nuevo proyecto de explotación de la mina San Acisclo.

La sesión, a la que acudieron algunos de ellos, estuvo cargada de tensión, con una primera intervención de la concejala popular, Eugenia Requeijo, en la que calificó el pleno como un “paripé” justificando el voto en contra de la urgencia desde su agrupación. “Non vemos a urxencia porque imos tarde. O alcalde non parou isto a tempo e xoga a dúas bandas para quedar ben diante dos veciños”, recriminó la edila, que también ofreció su ayuda a todos los afectados por el proyecto.

El alcalde de Muras, Manuel Requeijo, se defendió de las acusaciones y afirmó que "teño que velar pola legalidade do proxecto e os intereses xerais", recalcando que gobierna “para os que queren a mina, como para os que non. El regidor nacionalista explicó que pedirán a la empresa Urbas “toda a documentación necesaria e que corresponda” para llevar a cabo el proyecto de la mina de Silán. “Tomaremos as medidas que sexan precisas. Defenderemos os intereses dos veciños e as veciñas”, concluyó Requeijo.

El concejal del PSOE, Mario Rouco, se posicionó también totalmente en contra del proyecto. “Non hai as infraestruturas necesarias para albergar unha mina a ceo aberto destas características”, explicó.

Recurso del Sindicato Labrego Galego

El Sindicato Labrego Galego (SLG), que también estuvo presente en el pleno, presentó un recurso de reposición contra la autorización de la consellería de Industria para el proyecto de la mina San Acisclo, reiterando “o cumio de irregularidades que arrodean a xestión administrativa desta solicitude e a severa afección medioambiental”, indican.