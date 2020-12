Muras acada o selo Starlight polos seus ceos libres de contaminación lumínica

Despois de dous anos de trámites, avaliacións e auditorías, o Concello de Muras vén de acadar o selo Destino Turístico Starlight, que o distingue como un espazo de ceo nocturno libre de contaminación lumínica o que o fai idóneo para a observación de estrelas, entre outras actividades.

Esta distinción que outorga a Fundación Starlight constata o potencial do municipio para os amantes da astronomía, tal e como destacan desde o colectivo, ao tempo que agardan que desde o Concello se aproveite "la visión del cielo como herramienta de turismo sostenible".

Nesta mesma idea coincide o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, que ademais de sentirse "moi contento" por recibir este galardón, quixo subliñar o obxectivo marcado desde o goberno local, que é "implicar a todos os veciños no desenvolvemento deste recurso que implica que hai unha serie de requisitos que debemos conservar a través de iniciativas, incluso algunhas de xeito indirecto". De feito, a Fundación Starlight recomenda crear "las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta turística" que acrediten e garanticen a protección deste destino.

Nesta liña, Requeijo fala de incentivar o número de prazas para pernocta no concello, xa que "hai un baleiro que hai que cubrir", pero tamén se refire a crear outra dinámica no municipio, como sacarlle partido a produtos da zona como o mel. "Por exemplo, se se organiza unha ruta de astronomía, poderiamos pasar por unha zona específica na que se produza e venda mel de Muras", detalla o rexedor.

Así mesmo, defende que este selo xera unha serie de oportunidades e agarda que "a Xunta e a Deputación nos axuden a desenvolver as nosas potencialidades", pois é un galardón que "sobrepasa o ámbito local ata chegar ao autonómico e mesmo estatal". E é que Muras súmase así a unha listaxe de 32 espazos de España e Portugal na que, ata este mes de decembro, os únicos representantes galegos eran o Concello da Veiga, por Pena Trevinca, e o Parque Nacional das Illas Atlánticas.

"Queda moito no que traballar para complementar este recurso turístico", argumenta Manuel Requeijo sobre un "valor engadido ás virtudes que xa ten Muras", tales como a gandaría, a luz, o mel, os montes do Xistral e, agora, o ceo.

DESDE 2018. Este proceso para acadar o recoñecemento de destino Starlight botaba a andar en 2018 a través dun pleno no que se puxo sobre a mesa a posibilidade de optar ao selo. "Hai que agradecerlle á Sociedade Galega de Historia Natural, e en especial a Paulino Gasalla, que foron os primeiros que nos falaron desta idea, a partir da cal nos puxemos en contacto con outros expertos e fomos adentrándonos neste tema", rememora o alcalde murés, que lembra que "a partir de entón comprometémonos a ser respectuosos cos ceos, suprimindo iluminacións moi agresivas", como foi o caso do abastecemento de luz pública no territorio local.

"Levamos cinco anos con acertos e con erros, pero intentamos sacar adiante todas estas iniciativas que, ao final, acaban sumando", di Requeijo referíndose á potenciación das "fortalezas" do concello. "Tamén hai debilidades que, moitas veces, veñen da mentalidade que hai sobre o mundo rural e da falta de implicación entre administracións", conclúe.