Un mural de Diego As conmemora os 50 anos do belén de Begonte

En 1972 facía os seus primeiros pases o belén electrónico de Begonte, unha aposta do párroco José Domínguez Guizán e do artífice do movemento das figuras, José Rodríguez Varela, para dinamizar o Nadal no Concello. Cincuenta anos despois, e co título ben merecido de Festa de Interese Turístico Galego concedido, aquel pequeno nacemento mantén vizosa a ilusión coa que xurdía, transmitida de xeración en xeración.

Ese espírito interxeracional é precisamente o que conmemora o mural que está a elaborar o artista lugués Diego As con motivo do cincuentenario do belén. O lateral dun céntrico edificio da Nacional 6 convértese estes días nun gran lenzo que ronda os 100 metros cadrados para o que o creador se inspirou na súa propia infancia.

Diego As traballando no mural de Begonte. C.PÉREZ

"Al principio pensaba hacer algo más relacionado con el belén y el movimiento, la recreación de alguna figura, pero a última hora se me vino a la cabeza el recuerdo de mi abuelo Ricardo, que nos traía a mis primos y a mí a verlo cuando éramos pequeños", di As sobre unha obra que recolle un avó e o seu neto camiño do belén, que aparece de fondo "dentro de un roto" no propio mural.

"É unha historia bonita, porque o avó de Diego As foi o director de Caixa Rural de Begonte moitos anos e a entidade colaboraba co belén patrocinando o certame de debuxo infantil, polo que participou varias veces en representación da caixa nos actos de clausura e na entrega de premios", lembra Xulio Xiz sobre eses curiosos fíos que vencellan o artista con ese nacemento que agora homenaxea nun mural que xa chamou a atención de veciños e de visitantes dende que o luns comezaba a traballar nel.

"Que chulo!", manifestaba unha veciña que camiñaba pola beirarrúa interesándose polo traballo que se estaba a desenvolver e que contou dende o primeiro momento co visto bo do Concello.

"Viamos importante facer algo así como complemento do belén e a idea que nos presentou o autor pareceunos moi interesante, porque reflicte o que é o belén, a importancia da familia, o seu carácter interxeracional e o feito de que veñen avós, pais, netos... que os que estiveron de pequenos volven de adultos coas súas familias", apunta pola súa banda o alcalde, José Ulla, que confía en que o mural quedará "moi vistoso pola localización, no centro do pobo, así que agardamos que guste".

Diego As, que en breve marchará a Caravaca de la Cruz (Murcia) e Alicante a atender outros compromisos, espera culminar o proxecto nos próximos días, para que estea listo de cara á clausura do belén.