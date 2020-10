El Mupav contará con un grupo de trabajo que aborde su estado

La asamblea general de la Asociación de Amigos do Museo de Vilalba acordó crear un grupo de trabajo que aborde la "situación de precariedade" que padece el Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (Mupav) y trasladar a las administraciones correspondientes y a los grupos políticos la preocupación por su futuro.

Desde el colectivo subrayan que los daños sufridos en las instalaciones a causa de una inundación, provocada por la rotura de una tubería, incrementan el estado de "deterioro" del Mupav y critican la "pouca atención que o Concello de Vilalba dispensa ás tarefas de mantemento" de un centro que "nos case 30 anos de historia converteuse nun referente no eido da museoloxía e da arqueoloxía", además de hacer una importante labor de divulgación y de promoción de la capital chairega y la comarca. "Constitúe unha peza clave na oferta cultural e turística da Terra Chá", añaden.

Así mismo, Amigos do Museo asegura que colabora con el Mupav en distintos ámbitos, "especialmente no financiamento das súas actividades de difusión e no Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba", pero incide en que no se puede hacer cargo de las responsabilidades "da administración titular, que é o Concello".

Por su parte, en el pleno celebrado este mes se aprobó por unanimidad la moción reformulada por Vilalba Aberta, en la que se instaba a crear una comisión de cultura para buscar una solución a la problemática jurídico-legal del Mupav.