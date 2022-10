"É un mundo que me apaixona e que fai que a xente desfrute"

Como xurdiu a idea de abrir unha axencia de viaxes en Vilalba?

O principal foi que vin unha necesidade na vila xa que non contaba actualmente con ningún negocio que ofrecese este servizo. Xurdiume a oportunidade, púxenme en contacto coa franquicia Zafiro Tours e foron eles os que me proporcionaron todo e me axudaron a montalo.

Como elixiu este sector?

Pois tiña a experiencia de ser unha persoa á que lle gusta moito viaxar e coñecer mundo. Ademais é algo que lle aporta moita felicidade á xente, son momentos para desfrutar e para relaxarse, e axudar a facer iso realidade é algo moi bonito que te enche moito, tanto a nivel persoal como profesional.

Como foi a acollida por parte dos veciños nestes primeiros días?

Ben, a acollida foi boa e xa hai clientes que veñen planificar os seus viaxes con nós. Ao final é un servizo que para moitas persoas é de grande utilidade xa que prefiren asesoramento e delegar en outro os trámites para que nada saia mal e todo sexa seguro.

Que foi o que máis lle impactou da apertura á xente?

Pois do que máis falaba todo o mundo era da sorpresa que levaran pola apertura dunha axencia de viaxes, e de que era algo que facía falta na vila.