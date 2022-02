O mundo nos ollos de Julia

Julia ten 89 anos e vive na parroquia vilalbesa de Sancovade. É unha de tantas mulleres rurais galegas. E é a avoa de Jacobo, quen un bo día, hai oito anos, decidiu contar a súa historia, preservala, a través dun proxecto que foi mudando, evolucionando, ata converterse nunha película de 71 minutos. Julia, a esperanza de salvar as nosas raíces está lista para dar a coñecer ao mundo a voz dunha de tantas Julias, a de Jacobo, e para que cada quen poida ver o mundo cos ollos de Julia Barrio Díaz.

"Julia documenta a extinción e o abandono do rural como o coñecemos, a través dos ollos da súa protagonista, coa esperanza de salvar as súas raíces e de comunicar a importancia das mesmas ás xeracións que están por vir", reza a sinopse dun documental que "amosa de maneira íntima e observacional un estilo de vida que está a piques de desaparecer e os desafíos que afronta Julia para conservalo e mantelo vivo na memoria dunha sociedade que cada vez dá máis a espalda ás súas orixes".

"Julia é memoria histórica e unha chamada de atención, se esquecemos de onde vimos, nunca saberemos a onde imos", engade o director da película, que se preestrea este sábado "para os que me aturaron". Estará Julia e tamén a familia e os amigos —ela convidou ás compañeiras do taller de memoria—. Será un acto privado no auditorio municipal vilalbés —para asistir é preciso contar cunha invitación—, e a partir de aí comezará o seu periplo por festivais para xa, de cara a 2023, facer un ciclo de presentacións en centros educativos, asociacións ou entidades que queiran profundizar na historia de Julia.

Imaxe do documental. JACOBO LAGÜELA

Jacobo Lagüela Castro —nome artístico que honra a memoria da súa bisavoa e da outra avoa— emigrou hai anos a Inglaterra. Afincado en Bristol, fíxose un oco no mundo do audiovisual recollendo as historias doutros. A morriña do fogar, "esa letanía que oes de pequeno de que para lograr algo na vida tes que deixar o rural" e a figura da propia Julia levárono a querer contar a historia da súa avoa, e con ela, a das mulleres no rural, "que non están suficientemente representadas", aínda que sen elas, incide, "moitas familias non terían saído adiante".

"Elas foron as heroínas e as escravas dun sistema que as obrigaba a traballar fóra e dentro da casa, cargando unha responsabilidade e representando unha filosofía que aínda hoxe vertebra os valores da nosa sociedade", di Jacobo, indicando que esta realidade é común entre Galicia e outras partes do mundo.

De feito, o proxecto empezou coma un documental a catro voces, cunha avoa de Galicia, Julia; unha de Laos, Bandith; outra de Perú, Sifriana, e unha cuarta por determinar. Pero Julia foi collendo peso e ao final fíxose co protagonismo, se ben Jacobo confía en recuperar ás outras dúas mulleres, cuxos testemuños xa ten gravados, nun proxecto posterior.

Baiuca e Xosé Luis Romero & Aliboria cederon temas para o documental, un dos moitos apoios que o director agradece

"Canto máis tempo pasaba no estranxeiro máis pensaba en volver e este é o meu billete de volta", di Jacobo, que precisa que o documental cada vez se foi facendo máis da súa avoa, "porque a súa historia e a mensaxe merecíano". Nel, Julia vive o día a día, atende os animais, cociña, visita a casa na que naceu... e fai memoria. Porén, non se recolle a pandemia. "Pensei que nos ía sacar do tema, do que importa", explica Jacobo, que agradece a colaboración do Concello de Vilalba, Agadic, as filmotecas de Galicia e de España ou o Museo do Pobo Galego.

"Foi un proceso moi longo, no que tiven a axuda de moitas persoas", di, e fai mención especial de Carlos F. Blanco, compañeiro en Bristol, da produtora Mate Estudio, de La Panificadora, ou da música, parte fundamental da historia: Baiuca e Xosé Lois Romero & Aliboria cederon os temas que compoñen a banda sonora.

"O importante é que fai recordar, xera un debate interxeracional, crea nostalxia... porque sen romantizar o pasado e o duro que era, si que hai valores e cousas que se están perdendo e que ela encarna moi ben", apunta o neto, para quen o importante desta obra é "que chegue á xente, que teña percorrido para darlle a maior plataforma posible á voz da miña avoa e poñela en valor". E con ela, a tantas outras Julias, "para que cada quen valore máis o que ten na casa e aproveite o tempo que lle quede".