"En el mundo de la belleza se busca la fuerza de la mujer empoderada"

Ganar confianza en sí misma fue lo que llevó a la vilalbesa Beatriz Balseiro, animada por su madre, a meterse en el mundo de la moda cuando apenas empezaba la adolescencia. Esa decisión le condujo a adentrarse en nuevas experiencias, pero, sobre todo, a sacar su esplendor, lo mejor de sí y empoderarse como mujer.

Ahora, a sus 22 años, tiene la oportunidad de representar a la provincia de Lugo en el certamen Miss World Spain, que está previsto que se celebre el próximo 13 de junio en el mirador de Oropesa del Mar, en Marina D'Or, algo que para ella tiene “un gran valor sentimental”. “Por el hecho de representar a mi provincia, yo ya he ganado”, asegura.

Pero Beatriz no es una principiante en estas lides, ya que en el 2017 ya participó en otro certamen de este tipo, el Miss Supranational, el cual ganó en la fase española. Esto la llevó a la gran final que se disputó en Polonia, donde se hizo con el título de Miss Elegancia.

“El Miss World tiene más rango social y busca otra belleza, más personal, más interna”, explica la joven modelo, que también reconoce que su opinión sobre este tipo de concursos cambió una vez que se vio inmersa en ellos.

“El exterior influye en nuestro interior, pero también al revés. Me gusta diseñar pequeños paraísos, entornos felices para que la gente se sienta mejor internamente”

“El mundo de la moda es cruel, pero el de la belleza es maravilloso. Tenía una imagen bastante errónea de estos concursos, pero me gustó cómo se empoderaba a la mujer, se le da voz y voto y se la tiene en cuenta. Ver que podía llegar a los demás con mis acciones es lo que realmente me gustó”, defiende Beatriz.

En este sentido, admite que tiene la experiencia del anterior certamen y que eso le da confianza, aunque apunta que el mundo de la belleza “va cambiando”. “Ahora se busca la fuerza interior de esa mujer empoderada”, asegura una estudiante de Diseño de Interiores que tiene claro que lo de dentro, a todos los niveles, afecta a lo de fuera. “El exterior influye en nuestro interior, pero también al revés. Me gusta diseñar pequeños paraísos, entornos felices para que la gente se sienta mejor internamente”, apunta esta amante del cine, la música y el ajedrez.

A pesar de la incertidumbre actual con la pandemia del coronavirus, Beatriz Balseiro asegura que el certamen se mantiene y, en consecuencia, la preparación de las aspirantes también, aunque con limitaciones.

“Viendo galas de certámenes, se veían chicas que no estaban seguras con sus vestidos. Yo quiero ir confiada, sentirme yo misma"

Así, debían promover un proyecto social, que en su caso es un desfile benéfico para la reforestación de bosques autóctonos afectados por los incendios, pero tuvo que posponerlo.

También les requieren una exigencia física, por lo que está preparando una coreografía de un minuto. Pero, sin duda, lo que más la ilusiona es el diseño de su propio vestido y de una joya como complemento, para lo que tiene la ayuda de una modista y un joyero gallegos.

“Viendo galas de certámenes, se veían chicas que no estaban seguras con sus vestidos. Yo quiero ir confiada, sentirme yo misma, aunque no sea el vestido más bonito ni el más espectacular, qué mejor cosa que que sea mío”, explica ilusionada a la espera de poder probarlo por fin. “Ya está cosido, solo me falta ir a verlo, pero ahora mismo con todo parado no puedo”, añade.