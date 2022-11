Muller Rural da Pastoriza: imaxes da vida en feminino

Unha acción cotiá, propia desta época do ano, recoller castañas no outono. Unha tradición de sempre capturada nunha fotografía, a que Nazaret Díaz presentou ao IV Concurso Muller Rural da Pastoriza. E o apoio dos votantes no Facebook, que converteron a idea desta moza de Fonmiñá na gañadora do certame que convoca o Concello co gallo do Día da Muller Rural.

Estes tres factores converteron á súa avoa, Eloína Menéndez, na muller rural da Pastoriza 2022, como protagonista que é da imaxe gañadora, grazas ao apoio popular nunha proposta participativa que busca dar visibilidade "a través da fotografía ás nosas mulleres rurais, as máis próximas, as da Pastoriza", segundo dicían dende a área municipal de Muller e Igualdade ao convocar esta xa clásica proposta que nesta cuarta edición sumou máis de 40 imaxes.

'Outono na Galiza'. NAZARET DÍAZ

Outono na Galiza fíxose coa vitoria tras recibir un total de 350 gústame por parte do público, ademais dalgún que outro comentario cheo de cariño, como "Esa si é un muller do rural e que vive do rural! Grandísima a nosa Eloína" ou "Preciosa foto".

Nazaret Díaz participaba por primeira vez. Quería facelo xa o ano pasado, logo de que lle comentara a existencia do concurso "unha das rapazas da organización", mais ao final quedou para este ano, e nin sequera presentou a imaxe que pensaba.

"Tiña outra idea, doutra foto, pero non se deu", lembra, explicando que "xusto ese día", ocorréuselles ir ás castañas e nada máis chegar e ver a súa avoa entretida cos ourizos soubo que aí estaba a resposta. "Pensei aquí hai unha foto e saqueilla", recorda, todo iso sen decirllo a Eloína.

Nazaret tiña outra idea, pero cando viu a Eloína no prado soubo que esa era a foto que quería presentar

"Daquela non lle dei máis importancia e despois díxollo miña nai, cando viu que iamos gañando e cando cheguei á casa xa me dixo; Quen che deu permiso para subir unha foto miña ao Facebook?", lembra sobre unha imaxe que lles supuxo ás dúas facerse con senllos lotes de produtos autóctonos, a recompensa para a autora da foto e tamén para a súa protagonista.

Nazaret agradece tanto o premio como que o Concello aposte por estas propostas e destaca o labor que fan as concelleiras Elva Carreira e Rocío López. Fala tamén da variedade de propostas desta edición, con imaxes de labranza, pero tamén persoas maiores con nenos —destaca como favorita, "quitando a miña", a segunda clasificada, O celme das miradas—, ou simplemente veciñas falando.

A segunda clasificada foi 'O celme das miradas'. DAVID SAAVEDRA

"A acollida é moi boa e a resposta sempre é moi positiva», indica a tenente de alcalde, Elva Carreira, que fai fincapé tamén na evolución no tipo de imaxes presentadas nestas catro edicións.

"Tentamos repetilo porque cada vez se pensa menos na muller rural asociada á labranza e aparecen otras fotos máis diversas, con outras actividades, no tempo de ocio, e que tamén representan a muller rural", di Carreira, lembrando que o certame busca recoñecer as mulleres que "somos sostén imprescindible dos pobos e mantemos vivas as aldeas".