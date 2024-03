A muller chairega, un retrato da coraxe

Todos coñecemos algunha heroína. Elas non levan capa, non teñen poderes máxicos e non saen nunha película de Hollywood. Elas son gandeiras, enxeñeiras, investigadoras ou perruqueiras. Puxéronlles barreiras, atrancos, obstáculos. Elas derrubáronos todos. Elas non tiveron referentes. Tiveron que converterse nun. Elas ensináronnos que o xénero non é unha etiqueta que defina ou limite o potencial. Elas son as que intentan romper cada día ese teito de cristal para demostrarlle a todos, incluso a elas mesmas, que si, que poden.

Elas son avoas, nais, amigas, veciñas, profesionais, amas de casa. Elas son as transformadoras, as que provocan o cambio. Elas son Fina, Amparo, María e Verónica. Elas son mulleres. Elas son todas nós. E a poucos días do 8-M, cando as mareas moradas volvan inundar as localidades galegas, que mellor que escoitar a historia destas catro mulleres chairegas que alzaron a voz para que as nenas de hoxe non tivesen que vivir caladas. Elas loitaron polo seu e sen sabelo, loitaron polo de todas.

Fina Felpeto foi unha desas mulleres que abriu camiño, ese que tanto lle fora negado ás súas predecesoras. Aínda que estudou Filoloxía, sendo moi nova decidiu facerse cargo da explotación familiar e, á vez, criar os seus fillos. "O campo deume moita liberdade de horarios. As vacas non reñen e se chegaba un cuarto de hora máis tarde, non pasaba nada", explica esta xermadesa.

A pesar de que, tradicionalmente, os traballos do campo ían parar maioritariamente aos homes, a esta chairega nada a parou. Co paso dos anos, converteríase na presidenta de Gandeiros da Chaira e, posteriormente, da cooperativa Almoga. "Nunca me sentín discriminada por ser muller", conta, "ao mellor tamén foi polo meu carácter. Non son de alzar a voz, pero intento dar os meus argumentos".

Forte e decidida, así é Fina. Aínda hoxe, a piques de facer os 65 anos, continúa cos labores na súa explotación de gando vacún en réxime ecolóxico de Roupar (Xermade) e axúdalle á súa filla Iria na popular churrería vilalbesa La Plaza. "Ela ten dous nenos pequenos e cando non dá chegado a todo, boto unha man. Son un comodín, como digo sempre", conta sen evitar soltar unha gargallada. Parar? Iso non pasa pola cabeza dunha muller que agradece que as xeracións máis novas "esixan máis".

Amparo Obarrio , enxeñeira de Norvento: "Cando estudaba en Ferrol miña nai dicíame que non tiña claro que facía eu nunha carreira de homes"

E iso foi o que fixo Amparo Obarrio, enxeñeira de proxecto en Norvento. Esta begontesa buscaba independencia e foi parar a Ferrol, onde estudou Enxeñería Técnica Industrial. "Miña nai sempre me dicía que non tiña claro que facía eu nunha carreira de homes", explica. Pero a súa determinación nunca a fixo botar un paso para atrás: Amparo atopara a súa vocación.

"Pasei a vida na obra", conta sobre a súa traxectoria. Esa na que tivo que demostrar unha valía que aos homes se lles presupón. "Non foi fácil. Daquela ver mulleres entre eólicos non era habitual. Sendo responsable de proxecto chegaron a preguntarlle ao meu xefe se era a súa secretaria", apunta. Aínda que Amparo matiza: "Os meus compañeiros sempre me trataron como unha igual. Entre eles era unha máis".

O tesón de Amparo serviu para achaiar o camiño de tantas que, afortunadamente, viñeron despois. "Cando eu estudei, penso que entre 100 alumnos eramos só unhas dez rapazas. Agora estou vendo como cada vez máis mulleres se incorporan ao traballo", destaca. Aos seus 50 anos e preto de cumprir os 30 na profesión, está convencida de que tomou a mellor decisión. "Nunca na miña vida imaxinei que me ía adicar a isto. Pero mirando atrás e se tivera que volver escoller, faríao sen dubidalo", conclúe.

A María de la Fuente a paixón veulle da experiencia. Licenciada en Farmacia pola USC, inventora de cinco patentes e directora da unidade de Nanooncoloxía do Idis (Instituto de Investigación Sanitaria), esta pontesa parecía ter a carreira perfecta. Ata que aos 34 anos decidiu ser nai. "Tiven dous nenos moi seguidos e estiven 13 meses de baixa. Penalizóuseme ao non poder competir en igualdade de condicións na avaliación á que me tiña que enfrontar para subir de categoría", explica.

E María comezou entón unha marea imparable. Recolleu máis de 300.000 sinaturas coa campaña #ocientíficaomadre en Change.org e conseguiu que o Goberno central cambiase a convocatoria da acción estratéxica de saúde coa incorporación de medidas para evitar que a maternidade sancionase ás investigadoras. E moito máis ca iso, logrou visibilización: "As conversas nos corredores cambiaron de ton. E cambiou tamén a seguridade en moitas mulleres. Agora poden falar sobre unha cuestión que antes estaba totalmente silenciada".

A pesar dos avances, a directora do Idis afirma que aínda queda moito por facer. "As condicións laborais van mellorando pero non son as máis adecuadas. Xógase moito co tema vocacional, coa culpabilidade indirecta. Cando comecei a reivindicar chegaron a preguntarme por que se me ocorrera ter fillos naquel momento. Creo que non se debe mirar cara a outro lado", apunta.

A vilalbesa Verónica Roca irradia fortaleza e seguridade. E non é para menos. Sempre tivo claro a que se quería adicar e con tan só 21 anos decidiu arrancar o seu primeiro negocio, Peluquería Verónica. "Había clientes que me preguntaban: ‘Pero ti cantos anos tes?’. Somos poucos os que con esa idade nos lanzamos a emprender. Chamáballes moito a atención", conta.

Tan boa foi a experiencia que unha década despois animouse a abrir, tamén en Vilalba, o salón de bronceado Solari e desde entón, a xornada laboral desta rapaza comeza pouco despois das oito da mañá desde luns ata sábado. "É algo duro", confesa. Pero nunca estivo soa: o apoio dos seus pais e da súa avoa no seu momento resultou "fundamental".

O tempo libre escaséalle a esta chairega, pero o pracer de ser a súa propia xefa non llo quita ninguén. Por iso, reivindica a posición das mulleres emprendedoras: "Agora cada vez hai máis negocios liderados por rapazas e ese é un avance moi importante. Temos que estar agradecidas co que fixeron as nosas avoas e nais e continuar con esa loita".