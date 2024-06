O muíño do Rañego: o recanto que dá inicio aos soños

A menos de dous quilómetros do centro de Vilalba atópase o muíño do Rañego. Para Marta Díaz, dona da librería Andel de Vilalba, "un dos lugares máis emblemáticos da localidade". A carón do río da Madalena atopamos esta tradicional edificación constuída en pedra que se mantivo en activo ata finais dos anos 60 e que, logo de moitas voltas e reformas, hoxe funciona como sede de diversos actos de entidades culturais.

"É un lugar moi acolledor cunha contorna preciosa", afirma a libreira vilalbesa, que non leva a conta das veces que foi visitar o muíño, xa fose para desconectar ou para ir a algunha cerimonia. "Varios primos meus casaron alí, así que tamén lle gardo un especial cariño por iso", admite Marta.

E é que o muíño acolleu decenas de cerimonias nos últimos tempos. No ano 2002 foi rehabilitado, tanto a súa estrutura como a contorna —os traballos foron realizados pola Escola Obradoiro de Vilalba II e Escolas Obradoiros Camiños de Santiago—, o cal supuxo un "antes e un despois".

Todo o que esconde a contorna

Os que o visiten poden atopar un conxunto de pasarelas de madeira que cruzan o río e as antigas presas do muíño, ademais de atoparse un cruceiro, outra das construcións máis icónicas non só de Vilalba, senón de toda a Terra Chá, e o escudo da localidade,

E o camiño que empeza no mesmo muíño, o coñecido como Paseo dos Soños, "non se pode esquecer baixo ningún concepto", asegura Marta Díaz, que recomenda a todo o mundo visitar o muíño e o paseo literario. "Está moi ben, porque é apto para nenos, adultos e maiores", sostén a vilalbesa, que di que, agora que se acerca o verán, é un bo momento para visitar a contorna.

A libreira garda moi bos recordos deste lugar, pero cústalle moito quedarse cun só. "Fun moitísimas veces, porque ademais está preto da Ponte Rodríguez, outro dos lugares máis especiais de Vilalba para min", afirma Marta, que cando sae dar un paseo aproveita para visitar varios dos seus recantos favoritos.

Trátase dun deses lugares que chaman a atención, tanto pola súa impoñente fachada como por todo o que esconde tras de si, xa que o muíño é a porta de entrada aos soños de decenas de chairegos ilustres.