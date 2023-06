Muimenta despide un dos seus veciños de sempre, Fernando Ares

Muimenta perdeu un dos seus veciños de sempre, deses cos que era doado topar se se daba unha volta pola praza ou se se entraba nalgún dos bares da vila. Fernando Ares Darriba, ao que todos coñecían como O Ares, era dos que estaba sempre, por iso o baleiro que queda ao irse, aos 80 anos, tardará en encherse.

Naceu no corazón de Muimenta e alí quedou. Veu ao mundo na casa de Antón María, que por veces foi taberna, igual que fixeron os seus irmáns, Luis e María Pilar, e marchou cando a vida se lle nubrou. Poucos hai que non o recorden detrás do mostrador da droguería Ares, o negocio que emprendeu tras probar sorte traballando na panadaría Hermo, ao volante dun pequeno Barreiros co que transportaba material á telleira e nun taller ao que lle chamaron Mafe. E no seu propio negocio, pequeno pero repleto, estivo catro décadas cambiando pilas de reloxos e despachando xabóns, insecticidas, sementes, algún cosmético, artigos de limpeza, libretas e cadernos.

Fernando permaneceu alí coa discreción que o caracterizaba, atento pero non indiscreto, ata a súa retirada hai uns sete anos. E ata hai só uns días, con algún achaque severo polo medio, trataba de non fallarlle ao seu gusto por comer fóra, nos restaurantes de Muimenta. Tampouco perdía as partidas de cartas no Alvariño nin a retransmisión dos partidos do Real Madrid, o equipo ao que seguía.

O falecemento de María Pilar hai case un ano deixou unha fonda pegada en Fernando, porque se el era a carne, ela era a uña. E é que non só compartían casa, senón que traballaron sempre un a carón do outro, ela no bar Tino e el na droguería. Aquilo separounos tras tanto tempo, pero este xoves cando el sexa despedido, ela será lembrada. Será nun funeral, ás 17.00 horas, na igrexa de Muimenta, tras o traslado desde o tanatorio Alvariño. Máis tarde, daráselle sepultura no cemiterio parroquial.