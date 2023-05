Muimenta acolle a gran celebración dos xogos tradicionais de Xotramu

A iniciativa que nacía coma idea de ser unha pequena xuntanza para pór en valor os xogos tradicionais acadará o vindeiro domingo día 4 de xuño a súa décimo quinta edición convertida nun referente para os amantes dos divertimentos de sempre.

O Campo da Igrexa Vella de Muimenta acollerá unha nova edición da gran Festa dos Xogos Tradicionais de Muimenta, que promove unha vez máis o colectivo Xotramu coa colaboración do Concello de Cospeito, da área de Cultura da Deputación de Lugo, do Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego e dos clubs de billarda Carabullo e O Varal.

A celebración, que se desevolverá en horario vespertino a partir das catro da tarde, ofrece unha variada programación á que, ademais do medio cento de xogos cos que se poderá practicar, se unirá a presentación do libro Xogos tradicionais galegos para tempos de recollida, en cuxa elaboración colaborou activamente Xotramu.

A animación musical da xornada festiva correrá a cargo da Charanga 555, mentres que o equipo de billarda Carabullo colaborará nunha animada proba aberta a calquera persoa que queira probar a súa habilidade neste deporte tradicional.

A compañía Mircromina ofrecerá un espectáculo de títeres e, no marco da iniciativa Xuntos polo Serán, poderase gozar de Oh-Pera a cargo de Circo Chosco e de maxia e globoflexia da man do mago Ian Richard Hamilton.