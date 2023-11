Mueren tres caballos tras provocar un aparatoso accidente vial en Trobo

Una mujer, M.C.P.C., de 62 años, resultó herida en la madrugada del domingo tras arrollar a tres caballos sueltos que irrumpieron en la carretera LU-541, a su paso por la parroquia begontesa de Trobo. Los animales, que la Guardia Civil ya ha identificado porque tenían microchip, corrieron peor suerte y los tres murieron.

El accidente se produjo poco después de las dos de la mañana, en el punto kilométrico 6, en plena recta. Un particular fue quien contactó con emergencias para dar cuenta de lo sucedido e informar de que la conductora, y única ocupante del vehículo, necesitaba asistencia médica, porque pese a que podía salir del coche por sus propios medios tenía heridas en la cabeza.

Tras el aviso, la central del 112 Galicia movilizó una ambulancia de soporte vital básico del 061, que trasladó a la conductora al Hula. También participaron en el operativo efectivos del GES de Friol, agentes del Subsector de Tráfico de Lugo y los bomberos de Vilalba, que pese a que finalmente no tuvieron que excarcelar a la conductora realizaron tareas de limpieza en la vía.

Los tres animales fueron apartados fuera de la carretera y será su dueño –no trascendió de dónde procedían los caballos– el responsable de gestionar su retirada, como es habitual, a través de la empresa Cesuga. El domingo, cuando ya había anochecido, los animales continuaban en el mismo lugar.

Según los vecinos, no hay muchos caballos por los alrededores –la más próxima es una explotación de raza árabe a la que aseguran que no pertenecen– y estos accidentes no suelen ser habituales, aunque no es el primero.

"Yo sentí un ruido grande. Estaba en la cama y cuando me acerqué ya estaban los bomberos y la Guardia Civil. Tuvo mucha suerte, mucha", dice Delfino Gayoso, el dueño de la casa más próxima al siniestro, mientras observa los animales. "Estos se tuvieron que escapar de algún lado porque llevan cuerdas", indica. Al otro lado de la carretera, Jesús Veiga también desconoce de dónde pudieron llegar los animales.

Por la tarde, otro siniestro en Begonte se saldó con dos heridos leves. El accidente se produjo a las 16.10 horas en la LU-P-1611, a la altura del kilómetro 65, cuando la motocicleta y los dos ocupantes cayeron por, supuestamente, un bache en la vía.