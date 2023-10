Muere Manolo Lamas, delegado del Rácing Vilalbés, tras caer de un andamio en Cospeito

Un hombre falleció este lunes al caer de un andamio en Cospeito. Según informa el 112, hasta el lugar se desplazaron sanitarios del 061, que solo pudieron confirmar su muerte, y agentes de la Guardia Civil. El fallecido es Manolo Lamas, delegado del Rácing Club Vilalbés y padre de Simón Lamas, entrenador del primer equipo.

Unha nova que nunca desexariamos ter que dar. Hoxe foise un de nós, un racinguista que forma gran parte da historia do Rácing Club Villalbés.



Esta mañá faleceu Manuel Lamas “Manolo”, delegado do primeiro equipo e pai do noso adestrador Simón Lamas. pic.twitter.com/IUibp2f5Il