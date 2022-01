Consternación en Abadín por la muerte de un vecino en un accidente en A Pastoriza

Un vecino de Abadín de 63 años de edad, Laudelino R.I., falleció este martes en A Pastoriza en un fatídico accidente de tráfico. La víctima, único ocupante del vehículo que conducía, se salió de la calzada e impactó con un tractor que estaba aparcado junto a la carretera.

El suceso ocurrió pasados unos minutos de las ocho de la tarde, cuando la víctima circulaba con su turismo, un Citroën C3, por la carretera LU-P-0102 (Fontevella a Carrizal) en dirección a Moncelos, ya muy cerca de la parroquia abadinesa de Vilarente, de la que era natural, concretamente del barrio de Vilaseñor.

Por causas que se desconocen, a la altura del punto kilométrico 5, en la parroquia pastoricense de San Martiño de Corvelle, el coche se salió de la vía por el margen izquierdo, con la mala fortuna de colisionar con un tractor que estaba estacionado en un terreno situado a un nivel inferior respecto a la vía. El impacto fue tal que incluso la cabina del tractor se desplazó un poco y el turismo quedó en tal estado que fue precisa la intervención de los bomberos de Vilalba para proceder a la excarcelación del conductor.

Hasta el lugar también se movilizaron los medios sanitarios, que ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de Laudelino, además de agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo y miembros del GES de A Pontenova.

El suceso causó una gran consternación una vez que empezó a saberse, al ser un vecino de la zona, ya que vivía a apenas dos kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, y una persona muy conocida, puesto que era directivo de la asociación vecinal de Vilarente y estaba muy implicado en las actividades de la parroquia.

También llamó la atención la zona donde se produjo el trágico siniestro, una gran recta, lo que hacía pensar que pudiera haber sufrido algún problema médico o un despiste; así como la virulencia del impacto cuando el turismo colisionó con el tractor, que estaba casi al lado de una casa.

Los dueños de la vivienda reconocieron que escucharon "un ruído forte, pero como temos dobre ventanal non nos chamou moito a atención, non pensamos nisto", ya que "cando fan stop os coches aquí —al lado hay un cruce, el de Aldán— moitas veces óense ruídos fortes". "Non nos enteramos ata que nos chamaron", lamentó, con el susto aún en el cuerpo, la propietaria.