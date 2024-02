Muere a los 90 años el expresidente del Vilalbés Jacobo Paz Prieto

El Rácing Vilalbés comunicó este viernes su pesar por el fallecimiento de Jacobo Paz Prieto, presidente del club entre 1977 y 1985. El racinguista, natural de Cabreiros (Xermade), murió en A Coruña a los 90 años.

"Transmitimos as nosas condolencias a todos os familiares. No partido do vindeiro domingo gardarase un minuto de silencio na súa memoria", publicó el club desde su cuenta oficial en redes.

El expresidente racinguista fue enterrado este viernes.

Jacobo Paz Prieto deja dos hijos y tuvo con su hermano Modesto la empresa de instalaciones eléctricas Hermanos Paz.