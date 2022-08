La localidad de Castro de Ribeiras de Lea inicia este viernes cuatro días de festejos en honor a San Roque y al Dulce Nombre de María. Una cita que vuelve por todo lo alto, con el retorno de la Panorama a unas verbenas en la que también estará el Combo Dominicano, además de otras cinco orquestas para unas fiestas que lucirán como novedad una iluminación ornamental tanto en la carballeira, el centro neurálgico, como por diversos rincones de la localidad. A ello, se sumará una espectacular sesión de fuegos artificiales el domingo.

Una cita que como cada año se encarga de promover la asociación de vecinos de Castro de Ribeiras de Lea, aunque este año el peso fuerte de la organización recae en Carlos González, que cuenta con el apoyo de su mujer, Lucía Falcón. "Sempre a facía outra persoa, pero este ano díxomo e como a festa quedaba sen facer metinme, porque despois de dous anos era unha mágoa e non ía a quedar a nosa sen facer cando se están a recuperar todas trala pandemia", reflexiona el ramista.

Un retorno que lo es por todo lo alto, pues han preparado un programa con siete orquestas para amenizar las verbenas. La primera en actuar será la canaria Furia Joven durante la noche de este viernes, en la que también estará el dj David Expósito. El sábado, a la misa a la una y media seguirá la actuación de Os Valuros, antes de la sesión vermú con Trébol, que repetirá en la verbena junto con Miramar.

La charanga Alambique pondrá el arranque musical al domingo, en que tras los oficios religiosos de la una y media tendrá lugar el pregón del periodista y jefe de sección de El Progreso Xoán Carlos Vidal Crende. Stereo tocará en la sesión vermú y a la noche, en que harán de teloneros de la Panorama, que vuelve tras ocho años de ausencia a Castro de Ribeiras de Lea y para la que se espera un lleno total, ya que al día siguiente es festivo local en el municipio.

El lunes Alabama hará doblete, pues amenizará la sesión concierto tras la misa a la una y media y estará a la noche, dando paso al Combo Dominicano, que pondrá el broche de oro a los festejos.

Colaboración

Unas fiestas tras las que hay mucho trabajo, pues buena parte del presupuesto se recauda con las aportaciones de particulares y empresas. "Os negocios están a colaborar ben e tamén os veciños, aínda que te atopas de todo", cuenta Carlos González, para quien organizar las fiestas es algo por lo que todo el mundo debería pasar. "Os últimos días son moi apurados e moitas veces non se valora o moito traballo que dá, porque tes que ir polas casas a diferentes horas", advierte y abre la posibilidad de un cambio en el sistema y la propuesta de habilitar un número de cuenta para hacer más ágil la recaudación.

Un dinero al que se suma la aportación del Concello de Castro de Rei, tanto económica como de infraestructuras y lo que se recauden con las rifas que se venden en la propia fiesta y en la que el ganador dispondrá de 2.300 puntos para canjear en el comercio local y que se sortearán hasta que haya un ganador.

Un aliciente más para no perderse una fiesta, "da que a xente ten moitas ganas e xa hai moitos dos que viven fóra pasando aquí o verán, co que contamos que haxa moita participación", apuesta el organizador de unos festejos que incluirán una espectacular sesión de fuegos artificiales en la noche del domingo, que es uno de los espectáculos que apuntan desde la organización que no debe perderse nadie que se acerque ese día hasta la localidad.

Una cita que se celebrará en la carballeira, con atracciones para los niños y servicio de comida y bebida tanto dentro como en las inmediaciones. "As de Castro de Ribeiras de Lea sempre foron moi boas festas e acude xente de toda a contorna aínda que antes eran máis grandes polo volume de xente que había, pero agora seguen

a ser boas polas atraccións que se traen", cuenta el organizador, quien recuerda que se corta la carretera para facilitar el acceso de los asistentes y garantizar su seguridad, algo de lo que se encarga el Ayuntamiento, y se cuenta con el apoyo de Guardia Civil y Protección Civil.