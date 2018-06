Sete mozos organizan por terceiro ano consecutivo as festas de Ribeira de Piquín

Sete mozos, con representación das cinco parroquias do concello, organizan por terceiro ano consecutivo as festas patronaisde Ribeira de Piquín, tras recuperalas do olvido.

"O balance é moi positivo. O primeiro ano estiveron moi ben e o segundo, mellor aínda", din Laura, Marta, Noelia, José Pablo, Abel, Pablo e Alberto, que esperan acadar un novo éxito. As celebracións serán os días 27 e 28 de xullo.

O venres pola noite haberá unha churrascada gratis, que preparará a propia comisión. Despois, tocarán as orquestras Mar de Arousa e Costa Dorada. O sábado actuará Tokio na sesión vermú, antes da comida popular (os interesados xa poden reservar tickets nos números 669.92.03.11 ou 671.21.68.21) que será na área recreativa. Pola tarde haberá xogos acuáticos e a actuación de Leña Verde e, na verbena, de Tokio e de Charleston Big Band.

Dende a comisión de festas agradecen a colaboración dos veciños, aos que animan a levar a camiseta que deseñaron para a ocasión e que aínda está á venda.